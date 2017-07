Hoge onderscheiding voor choreograaf Hans van Manen

Hans van Manen (84), de vaste choreograaf van het Nationaal Ballet, ontvangt dinsdag een hoge Franse onderscheiding. Van Manen wordt als eerste Nederlandse podiumkunstenaar benoemd tot Commandeur des Arts et Lettres. Minister Jet Bussemaker (PvdA, Cultuur) is bij de uitreiking aanwezig.

Van Manen is erg verheugd met de prijs en ervaart het als “erkenning”, vertelt hij aan de Volkskrant.

“Ik dacht eerst: ik vergis me. Het zal wel niet de hoogste rang zijn. (…) Ik vind het wel heel bijzonder. Ik wil mijn toespraakje vanavond in het Frans houden en eindigen met J’aime la France. Ik ben dol op Frankrijk.”

Op het Montpellier Danse festival, waar het Nationaal Ballet twee avonden een speciaal programma met werk van Van Manen danst, wordt de onderscheiding overhandigd. De Franse prijs wordt toegekend aan personen die zich hebben onderscheiden door hun artistieke creativiteit en aan personen die een bijdrage hebben geleverd aan de invloed van kunst in Frankrijk of de rest van de wereld.

Van Manen treedt toe tot een select gezelschap van onder meer David Bowie, Bob Dylan en Bono. Ook schrijvers als Umberto Eco en T.S. Eliot en verschillende Hollywoodsterren werden al benoemd tot Commandeur des Arts et Lettres.

Bedankt voor de prijs

Vorige maand weigerde Van Manen een onderscheiding die hij namens de Turkse staat kreeg aangeboden. Om politieke redenen besloot hij er niet op in te gaan:

„Zolang in Turkije kranten monddood worden gemaakt en journalisten die hun beroep uitoefenen in de gevangenis terechtkomen, kan ik deze prijs niet accepteren.”

Eerder al bedankte Van Manen voor de de Grote Oostenrijkse Staatsprijs omdat de rechtse populist Jörg Haider (1950–2008) destijds aan de macht was. Ook zei hij in 1968 nee tegen een Griekse prijs vanwege de staatsgreep door de militaire junta. In Portugal wees hij al eens een cultuurprijs af toen dictator António de Oliveira Salazar (1932-1968) aan de macht was.

De wereldberoemde Hans van Manen is, naast zijn werk bij het Nationaal Ballet, ook verbonden aan het Nederlands Danstheater. Door de jaren heen ontving hij veel prijzen voor zijn werk als choreograaf, waaronder de Europese Erasmusprijs. In 2007 werd hij benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hans van Manen staat op plek 11 in de NRC Cultuur Top 100, een index van Nederlandse cultuurmakers en hun wereldwijde bijdrage aan het beeld Nederland Cultuurland.