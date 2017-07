Europarlement stemt in met nieuwe Bulgaarse eurocommissaris

De Bulgaarse Mariya Gabriel is benoemd tot de nieuwe eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving. Hiermee zijn alle 28 EU-lidstaten weer vertegenwoordigd in de Europese Commissie. Er waren 517 voor en 77 stemmen tegen de benoeming van de Bulgaarse. 89 parlementariërs onthielden zich van stemming, meldt ANP.

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker “kijkt er naar uit om samen te werken aan de digitale agenda”, laat hij weten op Twitter.

Gabriel vervangt de Duitser Günther Oettinger, die begin dit jaar de portefeuille Begroting en personeelszaken op zich nam. Als eurocommissaris is het haar taak om één digitale Europese markt te scheppen, waarin het verkopen van producten door heel Europa gemakkelijker wordt voor webwinkels.

Ontmoetingsgesprek met Juncker

Juncker had in mei een ontmoetingsgesprek met de Bulgaarse politicologe, die sinds 2009 in het Europees Parlement zit en zich daar onder meer bezighoudt met mensenrechtenkwesties.

Met haar benoeming is Bulgarije weer vertegenwoordigd in de Europese Commissie. Vanaf vorig jaar oktober werd het land niet vertegenwoordigd door een eurocommissaris, nadat Kristalina Georgieva directeur werd bij de Wereldbank. Georgieva was verantwoordelijk voor de Europese begroting. De Duitser Oettinger nam haar portefeuille over en er werd een nieuwe eurocommissaris gezocht voor Digitale economie en samenleving.

Gabriel was lid van de christen-democratische fractie in het EU-parlement en daarnaast vicevoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het Europees Parlement. Fractiegenoot Esther de Lange (CDA) feliciteerde haar collega met de benoeming.