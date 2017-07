Geen nieuw proces voor levenslang veroordeelde Baybasin

De tot levenslang veroordeelde Hüseyin Baybasin heeft geen recht op een nieuw strafproces. Na een onderzoek dat meer dan zes jaar heeft geduurd, is dit het advies dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad Diederik Aben dinsdag heeft bekendgemaakt. Hij adviseert het hoogste rechtscollege het herzieningsverzoek dat advocaat Adèle van der Plas in 2011 indiende, te verwerpen.

De conclusie van de advocaat-generaal telt een recordlengte van 1.730 pagina’s. Dat is nooit eerder vertoond in Nederland.

Sinds maart 1998 zit Baybasin (60) onafgebroken gedetineerd in Nederland. Na ruim vier jaar voorarrest veroordeelde het gerechtshof in Den Bosch hem op 30 juli 2002 tot een levenslange gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een in 1997 in Istanbul gepleegde moord en ontvoering, een poging tot uitlokking van moord in Kentucky en een poging tot invoer van twintig kilo heroïne.

‘Geen bewijs voor knoeien bij taps’

De advocaat-generaal oordeelt dat niet is gebleken dat er geknoeid is bij het telefonisch tappen van de verdachte, zoals de verdediging beweert. Aben schrijft:

“Voor hetgeen door de advocaat aanwijzingen voor manipulatie wordt genoemd bestaan telkens technische, onverdachte verklaringen. Voor bedrog bij het vertalen van tapgesprekken bestaan evenmin aanwijzingen.”

Volgens de juridisch adviseur van de Hoge Raad “zijn er geen reële aanwijzingen dat de samenwerking tussen de Nederlandse en de Turkse politie in de strafzaak tegen Baybasin verder is gegaan dan hetgeen steeds door justitie is volgehouden”.

Ook concludeert Aben dat er “geen enkele grondslag” is te denken dat oud-topambtenaar Joris Demmink betrokken was bij Turks-Nederlandse samenspanning tegen Baybasin. De verdediging van Baybasin heeft altijd gezegd dat Demmink de veroordeling van Baybasin zou hebben geregeld. De Turken zouden Demmink hebben kunnen chanteren omdat hij in de jaren negentig in Turkije zou zijn betrapt op het verkrachten van twee jongens. Hiervan is Aben in het geheel niets gebleken.

Besluit komt pas veel later

De Hoge Raad zal nu een oordeel moeten geven over het herzieningsverzoek. Dat zal geruime tijd duren en de kans is niet groot dat Baybasin door de rechters wel in het gelijk zal worden gesteld na dit negatieve advies.

Vorige week schreef Baybasin zelf op een Koerdische website al te verwachten dat zijn herzieningsverzoek zou worden afgewezen. Hij twijfelt aan de onafhankelijkheid van Aben. De magistraat zou er alleen op uit zijn “fouten van collega’s af te dekken”, aldus Baybasin.