Franse parlement spreekt steun uit voor kabinet

Het Franse parlement heeft dinsdag zijn steun uitgesproken voor het nieuwe kabinet. Premier Édouard Philippe zette in een toespraak de hoofdlijnen uiteen van zijn beleidsplannen voor de komende jaren. Na de toespraak kreeg het kabinet van Philippe bij de vertrouwensstemming steun van 370 parlementariërs; 67 stemden tegen en 129 onthielden zich van stemming.

Volgens persbureau AFP is het sinds 1959 niet voorgekomen dat zo weinig parlementsleden tegen stemden. Philippe verkondigde in de Nationale Vergadering onder meer dat jonge kinderen vanaf 2018 verplicht vaccinaties moeten krijgen. Ook wil hij de prijs van sigaretten op termijn verhogen naar 10 euro, en stelde hij dat de overheidsuitgaven omlaag moeten.

De La République en marche!-beweging van president Emmanuel Macron waartoe Philippe behoort heeft een ruime meerderheid in de Franse Tweede Kamer. De uitkomst van de stemming kwam dan ook niet als een verrassing.

“Ik bedank alle parlementsleden die hun steun voor het beleid hebben uitgesproken”, sprak Philippe na afloop van de stemming, “en uiteraard respecteer ik degenen die dat niet hebben gedaan.”

Onze correspondent Peter Vermaas volgde de speech van Philippe en tweette over zijn beleidsaankondigingen:

Pakjes sigaretten gaan "op termijn" 10 euro kosten, zegt Philippe. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan.

Philippe bepleit, in navolging van Macron, "laïcité sans outrance". Lees: geen zomerdiscussies meer over boerkini's.

Mededeling voor bezitters van tweede huisjes in Frankrijk: supersnel internet uiterlijk in 2022 "overal in Frankrijk", zegt premier Philippe

