Brussel akkoord met steun voor Italiaanse bank

Italië mag een bedrag van 5,4 miljard euro in de bank Monte dei Paschi di Siena steken. De Europese Commissie heeft het reddingsplan dinsdag goedgekeurd, ook de Europese Centrale Bank is akkoord. Aandeelhouders en sommige obligatiehouders van de bank nemen verliezen ter waarde van 4,3 miljard euro, waardoor de staat een kleiner bedrag aan de redding kwijt is dan het volledige kapitaaltekort van de bank.

De oudste bank van de wereld moet binnen vijf jaar reorganiseren en gaat zich richten op de detailhandel en het midden- en kleinbedrijf. Meer dan 26 miljard euro aan slechte leningen (leningen waarvan terugbetaling onzeker is) worden van de balans afgehaald. Deze worden overgenomen door particuliere investeerders. Voor een belangrijk deel neemt het fonds Atlante II, gefinancierd door andere Italiaanse banken, het probleemkrediet over. Topfunctionarissen van de bank mogen niet meer verdienen dan maximaal tien keer het gemiddelde salaris van de bankmedewerkers. De bank moet daarnaast maatregelen nemen om efficiënter te worden. Het is nog niet duidelijk of en hoeveel banen daarbij verloren gaan.

Volgens EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) kon de kapitaalinjectie “alleen worden goedgekeurd omdat aandeelhouders en obligatiehouders bijdragen in de kosten van de herstructurering”, zo meldt het persbericht. Hierdoor wordt zo min mogelijk belastinggeld gebruikt. Brussel kan eventuele staatssteun toestaan onder de richtlijn voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen, als dit leidt tot winstgevendheid bij de bank op langere termijn. De financiële stabiliteit in Europa is volgens de vicevoorzitter van de Commissie Valdis Dombrovskis met dit reddingsplan beschermd. “De lasten voor de belastingbetaler blijven laag.”

In november gingen aandeelhouders al akkoord met een plan dat de bank zo’n 5 miljard euro aan nieuw kapitaal moest opleveren. Er werden toen ook 2600 banen geschrapt en 500 filialen gesloten. Maar dit bleek onvoldoende om het vertrouwen van beleggers te herstellen. In december keurde het Italiaanse parlement een plan goed om 20 miljard euro klaar te zetten voor kwetsbare Italiaanse banken. Monte de Paschi is niet de enige bank in de problemen.