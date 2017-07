DJ Khaled wil winnen, alleen maar winnen

DJ Khaled ligt in een hangmat in Los Angeles. Het is een weergaloze ervaring, vindt hij zelf, zoals alles in het leven van DJ Khaled mooi en prachtig en geweldig is. „Ik ben gezegend”, zegt hij aan de telefoon, op dezelfde ronkend positieve toon waarmee hij de afgelopen jaren uitgroeide tot socialmedia-icoon. „Ik lig onderuit in een hangmat en de zon schijnt zo fantastisch op me.”

Hoes van zijn nieuwe album Grateful. DJ Khaled

De 41-jarige Khaled Mohamed Khaled is de hustler van de Amerikaanse hiphopscene. Een dj die ooit berooid vanuit New Orleans in Miami aankwam, daar in auto’s en op logeerbanken overnachtte en dakloos bij een piratenradiostation binnenliep om in minder dan een jaar uit te groeien tot alom aanwezige radiopersoonlijkheid. Khaled sliep in de radiostudio en was altijd on air. „Ik kom van slapen op de vloer met een laken en zonder kussen naar een mooi huis, naar alles verliezen en weer slapen op de vloer. Nu leef ik mijn droom: van de straat naar de Grammy’s. Ik respecteer iedereen die de storm kan uitzitten.”

Grateful heet zijn tiende album – ‘dankbaar’. Anno 2017 is DJ Khaled is de succesvolste hiphop-dj wereldwijd. Grateful komt deze week op nummer 1 binnen in de Amerikaanse albumlijst. Op de plaat staan wereldhits als I’m The One met Justin Bieber, Quavo, Chance The Rapper én Lil Wayne en Wild Thoughts met Rihanna en Bryson Tiller, een nummer met Jay Z en Beyoncé en talloze prominente gastoptredens. DJ Khaled brengt ze samen in de studio, verzint concepten en roept opzwepende kermiskreten als „wij zijn de beste!” en „hier komt er nog eentje!”

Zijn gevleugelde spreuken waren het afgelopen decennium te horen op talloze hits. DJ Khaled is een smaakmaker die iedereen kent en waar de sterren graag mee samenwerken. In de studio werkt hij met top-producers, engineers en vocalisten. Het roept weleens de vraag op wat hij zelf doet, dus hij beantwoordt die vraag voordat hij gesteld is. „Ik kom met de ideeën”, zegt hij. „De concepten, muziek, productie. Ik ben allround, van tekstschrijven tot productie tot mixen tot presentatie. Er gaat zoveel werk inzitten.” Hij vergelijkt zijn werk met dat van meesterproducer Quincy Jones. „Een grootse muzikant die precies wist wie hij bij elkaar in de kamer moest zetten.”

Naast zijn muzikale succes, groeide Khaled de afgelopen twee jaar uit tot internetfenomeen. Nadat hij merkte hoeveel aandacht zijn hilarische snapchatfilmpjes hem opleverden, waarin hij onder meer met een jetski verdwaalde op open water, werd voortaan alles gefilmd, vastgelegd en voorzien van zijn kernkreten: „Ze willen niet dat je wint”; „Jij bent slim, jij bent loyaal” en, ter aankondiging dat er een DJ Khaled Wijsheid aankomt: „Major Key Alert!”.

De films en spreuken maakten van Khaled een wandelende internetmeme die ook in de traditionele media zijn opgepompte optimisme gretig uitvent. Op zijn webshop kun je sokken en T-shirts kopen met zijn slogans, en sleutelhangers en broches met de sleutel-emoticon waarmee hij zijn filmpjes doorspekt.

„Mensen voelen zich verbonden met mij vanwege mijn eerlijkheid”, zegt DJ Khaled vanuit zijn hangmat in de zon. „Het kan dat ik liefde schenk aan mijn bloemen of mijn muziek, of mensen vertel dat je weg moet blijven van wie niet wil dat je groot en succesvol wordt; die niet wil dat jij en ik slagen.”

Khaled zoekt op internet nadrukkelijk de persoonlijke connectie met zijn miljoenenachterban. Zijn acht maanden oude babyzoontje Asahd werd – letterlijk - gefilmd vanaf zijn geboorte en speelde de hoofdrol bij de promotie van Grateful. Asahd staat op de albumhoes en wordt opgevoerd als ‘uitvoerend producent’. „Hij is mijn grootste zegen. Hij is de inspiratie achter het totale album.”

Marketingstrategie

Het is een slimme marketingstrategie en hustler DJ Khaled is niet te beroerd dat toe te geven. „Na alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt, inspireer ik mezelf. En de jonge wereld voelt zich daarmee verbonden. Ik ben meer dan een fantastische dj, A&R, producer en muziekman. Ze zijn ook persoonlijk met me verbonden én ik heb de nummer 1-plaat in het land. Zij winnen wanneer ik win.”

DJ Khaled wil winnen, alleen maar winnen. Hij neemt daarbij zo min mogelijk risico. Neem huidige hit Wild Thoughts, dat we in het telefoongesprek per ongeluk ‘zomer-hit’ noemen. Khaled: „Dat is geen zomer-hit! Dat is de plaat van het jaar!”

Wild Thoughts is een cocktail van ingrediënten die zich ruimschoots bewezen hebben. Het is gebaseerd op wereldhit Maria Maria van Carlos Santana uit 1999. De blikvanger is megaster Rihanna en ook populaire trapsoulzanger Bryson Tiller doet mee. Hij wilde het nummer van Santana al jaren gebruiken, zegt DJ Khaled.

„En ik wilde al zeven jaar met Rihanna werken maar wist dat ik het juiste nummer moest hebben. Ik belde Partynextdoor die met fantastische ideeën kwam en presenteerde het aan Rihanna die er weer haar eigen draai aan gaf. Achter de schermen is het veel werk; het regelen van de rechten van alle artiesten en samples. Maar die samenwerkingen zijn een geweldige zegen. Daarom zorg ik dat we alleen maar nummer 1-hits maken. Ik wil niemands tijd verspillen.”