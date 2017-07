Vanavond diploma-uitreiking in vwo-6. Straks zullen 106 leerlingen stralend de volgepakte aula binnen komen lopen over de rode loper.

Maar nu eerst de diploma’s tekenen. Vol verwachting komen ze het lokaal in. De meisjes in feestelijke jurken, vaak op torenhoge hakken; jongens strak in het pak, een enkeling nonchalant in korte broek en slippers. Het zijn geen kinderen meer, het zijn jonge volwassenen.

Volgens mij heb ik aan alles gedacht. De diploma’s zijn gesorteerd per mentor, er liggen pennen klaar op elke tafel.

Maar ik blijk toch nog iets belangrijks vergeten te zijn.

Snel delen we lege blaadje uit. Dan kunnen de leerlingen die dat willen hun handtekening nog even oefenen. Of er ter plekke een bedenken…

