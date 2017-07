Corrupte douanier Gerrit G. veroordeeld tot 14 jaar cel

Ex-douanier Gerrit G. is tot 14 jaar cel veroordeeld voor corruptie. De rechtbank acht bewezen dat hij grote partijen drugs doorliet in opdracht van criminelen. Het Openbaar Ministerie had 16 jaar cel geëist.

De rechtbank in Rotterdam vindt dat G. het vertrouwen heeft beschaamd en zijn positie heeft misbruikt voor het grote geld. “Rotterdam is een van de grootste havens ter wereld en omkoping schaadt de positie van de trots van het land.”

Gerrit G. uit Kwintsheuvel is hoofdverdachte in een groot onderzoek naar cocaïnesmokkel en corruptie in de Rotterdamse haven. De groep criminelen waar hij mee samenwerkte wordt ook nog verdacht van liquidaties en pogingen daartoe. Drie medeverdachten stonden ook terecht voor het doorlaten van partijen drugs.

Misdaadverslaggever Jan Meeus sprak na afloop met de advocaat van Gerrit G., Jan-Hein Kuijpers. Hij noemt de straf “veel te hoog”.

Sinds zijn arrestatie werd Gerrit G. ernstig bedreigd. Hij werd daarom ondergebracht in een extra beveiligde gevangenis op een militair complex, werd in mei bekend. Volgens zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers is de dochter van G. daarom ondergedoken.

G. vertelde na zijn arrestatie dat criminelen zijn zwager hadden benaderd in het voorjaar van 2013. “Ik moest contact opnemen, anders zouden zij langskomen. Zij wisten precies waar ik zat. Ze wisten mijn huis, ze wisten alles. Ik moest gewoon meewerken, daar kwam het op neer.” Hij hielp de smokkelaars niet alleen door containers met drugs door te laten, hij adviseerde de criminelen ook bij het omzeilen van de profielen die de douane gebruikt om een verdachte lading te herkennen. De douanier kreeg een riante vergoeding: 7,5 procent van de straatwaarde van de coke die hij doorliet, een slordige 275.000 euro per 100 kilo.

