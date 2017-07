Camera’s in kleedkamers Fit for Free

Fitnessketen Fit for Free heeft in de kleedkamers van negentien sportscholen toezicht gehouden met beveiligingscamera’s. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws. Fit for Free meldt dat de camera’s inmiddels uit staan.

De camera’s hangen vooral in vestigingen in de Randstad. RTL Nieuws schrijft dat aanvankelijk op de site van de fitnessketen stond dat de camera’s alleen gericht waren op haakjes voor jassen. Die tekst verwijderde Fit for Free na vragen van RTL over een filmpje waarop te zien was dat er in zeker één filiaal een camera gericht was op de douchehokjes.

‘Beveiligde omgeving’

De woordvoerder van Fit for Free zegt dat de beelden die de camera’s maakten, werden opgeslagen in een “beveiligde omgeving”. Wat dat precies inhield, of wie toegang hadden tot die omgeving, kan zij niet precies zeggen. “Baliemedewerkers in elk geval niet. En volgens mij de filiaalmanagers ook niet.”

Fit for Free besloot over te gaan tot cameratoezicht omdat in de betreffende sportscholen veel werd gestolen in de kleedkamers. Andere maatregelen hielpen niet. De woordvoerder zegt dat de camera’s, die alleen in de mannenkleedkamers hangen, al maanden uit staan. “Het aantal diefstalmeldingen was naar nul gedaald, dus was toezicht niet meer nodig.” Wanneer de camera’s precies zijn uitgezet, hoe lang ze hebben aangestaan en sinds wanneer ze in de kleedruimtes hangen, zegt Fit for Free niet precies te weten.

Privacywaakhond

Volgens de woordvoerder zullen de beveiligingscamera’s in de toekomst nooit meer worden aangezet, ook niet als er weer vaker diefstallen worden gepleegd. Die beslissing heeft Fit For Free genomen “door zelf naar de wet te kijken en na overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens”.

De privacywaakhond voerde vorig jaar kritische gesprekken met het sportschoolconcern nadat er meldingen van klanten waren binnengekomen over de camera’s. “We hebben verteld waar hun toezicht aan moet voldoen. Zij hebben verteld dat ze die voorwaarden zullen volgen”, zegt de Autoriteit tegen RTL Nieuws.

Eén van die voorwaarden is dat bedrijven hun klanten vooraf moeten informeren over cameratoezicht. De Fit for Free-woordvoeder zegt dat het bedrijf dat niet opeens gaat doen: “De camera’s staan nu immers uit”.