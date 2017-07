Branche reageert ‘blij’ op totaalprijs tickets

Grote online aanbieders van concert-, theater- en festivaltickets reageren ‘blij’ op het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om tickets vanaf 1 oktober met een totaalprijs te verkopen. De ACM maakte dinsdag bekend dat aanbieders de prijzen duidelijk moeten vermelden en alle verplichte kosten in de basisprijs moeten opnemen.

De grootste organisator van popconcerten en festivals in Nederland, Mojo Concerts, werkt samen met Ticketmaster. Volgens een woordvoerder van Mojo is de totaalprijs bij hen al jaren bij het begin van het bestelproces zichtbaar. “Volgens mij doen wij al precies wat de ACM nu naar buiten gebracht heeft”, reageert Mojo desgevraagd.

“Bij ons op de site zie je de vanaf-prijs. Op het moment dat je op ‘koop kaarten’ klikt, ga je naar de site van Ticketmaster en daar zie je het bedrag inclusief alle servicekosten.”

Eventim, samen met Ticketmaster de grootste speler in online ticketverkoop, is bij monde van directeur Henk Schuit “heel blij met deze stap”. “Dit zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde manier moet gaan communiceren. Dan heb je niet meer dat het ene ticket duurder of goedkoper lijkt”, reageert Schuit.

“Voor organisatoren voor wie wij de kaartjes verkopen voorkomt het oneerlijke concurrentie. We gaan het nu aanpassen. Doordat het iedereen wordt opgelegd, kunnen we als branche de stap maken.”

Het is “altijd keurig” vermeld welke prijs de consument aan het einde van het bestelproces moest betalen, herinnert Schuit zich. “Nu gaan we het op een iets andere manier neerzetten. Dat is goed. Want wat maakt het de consument uit wat-ie moet betalen voor de distributie van een kaartje?”

Ticketswap: goed dat consument wordt beschermd

Online kaartjesverkoper Ticketswap werkt niet op deze wijze en moet “nog verder uitzoeken hoe we dit gaan veranderen”. Ticketswap biedt klanten de mogelijkheid om reeds gekochte kaartjes door te verkopen. Gebruikers mogen daarbij niet meer dan 120 procent van de originele ticketprijs vragen. Bij Ticketswap betaalt zowel de koper als de verkoper 5 procent servicekosten. “Bij ons afrekenproces zie je dat er nog servicekosten bijkomen”, legt een woordvoerder uit. Een van de opties is om de servicekosten al direct in de prijs door te berekenen. De doorverkoopsite vindt het wel “goed dat de consument op deze manier wordt beschermd”.

De ACM dwingt de aanbieders van tickets op om de prijsvermeldingen aan te passen voor 1 oktober. Worden de prijzen dan niet correct vermeld, dan volgt een boete of dwangsom, aldus een woordvoerder.

Volgens Bernadette van Buchem, directeur consumenten van de ACM, is een duidelijke prijs niet alleen belangrijk voor de consument, maar ook voor ondernemers die met elkaar concurreren. In het persbericht staat te lezen dat veel consumenten hun beklag deden over de extra kosten die er tijdens het boekingsproces nog bij kwamen. In sommige gevallen werd het kaartje wel 20 procent duurder.