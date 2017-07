Beau vervangt Humberto aardig in de eerste ‘RTL Summer Night’

Op een enkel detail na is RTL Summer Night (RTL4) identiek aan RTL Late Night maar dan met Beau van Erven Dorens als zomervervanging van Humberto Tan. Zo lijkt het althans na de eerste aflevering, op maandagavond. De enige andere afwijking is dat Beau opent met een paar nieuwsberichten en dan aan de gasten vraagt wat hun nieuws van de dag is. Wie zich afvraagt waar hij dat eerder heeft gehoord: dat was op dezelfde zender RTL4, als vaste opening van Barend & Van Dorp (1998-2006), de moeder aller late night talkshows in Nederland. Toen ik in 2003 begon te schrijven over tv, was het grootste succes al een beetje voorbij, maar er was nog geen De Wereld Draait Door (DWDD, vanaf 2005), waar Jan Mulder nieuw onderdak zou vinden, nog geen Pauw & Witteman, geen Knevel & Van den Brink, laat staan een Jinek.

Toch zijn ze allemaal schatplichtig aan het pionierswerk van Frits Barend en Henk van Dorp en vinden we nog steeds veel van de toen geïntroduceerde kenmerken terug in de praatprogramma’s op de late avond. Daartoe behoren een stamtafel waaraan zeer ongelijksoortige gasten over van alles (door elkaar heen) praten, de vermenging van zware en lichte onderwerpen, een voorkeur voor gasten die zelf ook tv-programma’s maken, politici als graag geziene gasten (relatief minder op RTL4) en het voortdurend zoeken naar de emotie in elk onderwerp. De vraag „maar wat betekent dat nu voor u persoonlijk?” ligt voortdurend bestorven op de lippen van de presentator.

De gedachte daarachter is dat wij als kijker niet intelligent of gemotiveerd genoeg zijn om onze aandacht lang te kunnen vasthouden met een inhoudelijk verhaal, een deskundige toelichting of een zakelijke afweging van voor en tegen. Ook kiezen de meeste talkshowredacties het liefst voor een beetje controversiële gasten, met ongebruikelijke opvattingen en gedrag. Dat onthouden we beter.

Zo was de allereerste gast van Beau de schrandere hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, Anton de Wit, die gevraagd was om toe te lichten waarom hij het geen goed idee vond dat mensen van hetzelfde geslacht nu ook in Duitsland met elkaar mogen trouwen. Omdat het niet goed is voor de eventuele kinderen en het huwelijk nu eenmaal een heilige verbintenis is van man en vrouw.

Zo’n debat met drie rappers, een entomoloog, een actrice die ook presenteert en een conservatieve katholiek is gedoemd in totale chaos te ontaarden, omdat voortdurend de vragen door elkaar lopen of je het met die opvatting eens bent en of je die er wel op na mag houden.

Dat brengt ons op een andere vraag: hoe doet Beau het als gastheer op de late avond? Daar had hij zelf wat twijfels over, dus zei hij op zeker moment dat Jinek hier wel raad mee zou hebben geweten. Ook had de redactie cabaretier Peter Pannekoek uitgenodigd voor een zogeheten roast van de presentator, om de critici de wind bij voorbaat uit de zeilen te nemen.

Het was niet echt nodig, want afgezien van de rampzalige verlopende opening, deed Beau het eigenlijk heel aardig, ondanks vage echo’s van een eerdere, door hem geëntameerde en gepresenteerde flop bij Talpa/Tien (2005-07), NSE (Nieuws Sport Entertainment). Op de een of andere manier moet je deze tv-ster geen nieuwsberichten laten voorlezen, maar wel de juiste vragen laten stellen aan een tijgermugspecialist, zeker als het de bedoeling is om de paniek voor enge beesten aan de vooravond van de grote vakantie zo ver mogelijk op te stuwen. Maar over angst en televisie later deze week meer. Fear Sells, nog beter dan seks.