Baby in Canada krijgt ID-pas zonder aanduiding ‘man/vrouw’

Een baby van acht maanden oud in Canada heeft op ouderlijk verzoek een identiteitspas van de overheid ontvangen zonder een geslachtsaanduiding. Dat is mogelijk een unicum in de wereld, meldt de BBC.

De alleenstaande ouder van de baby, Kori Doty, is een transgender die zich niet als man of vrouw identificeert. Doty wil dat het kind, Searyl Atli genaamd, later zijn of haar eigen genderidentiteit kan ontdekken.

De baby heeft van de Canadese provincie British Columbia een pas voor het zorgstelsel ontvangen waarop het geslacht is aangeduid met de letter ‘U’, voor het Engelse ‘undertermined’ of ‘unassigned’.

Doty, die betrokken is bij een zaak bij de mensenrechtencommissie van de provincie om de eigen geboorteakte te mogen veranderen, wil dat het geslacht van het kind ook wordt weggelaten van het geboortecertificaat en andere officiële documenten. Dat heeft de provincie tot nog toe geweigerd.

Geboorteakte

Volgens de advocaat van Doty, barbara findlay (die haar naam zonder hoofdletters spelt), biedt de provincie British Columbia geen alternatief voor ‘mannelijk’ of ‘vrouwelijk’ op geboorteaktes. Enkele andere provincies overwegen een derde mogelijkheid te creëren. Canada is een van een handvol landen met plannen om dat ook voor paspoorten te doen, naast Australië, Pakistan en Nepal.

In plaats van ‘hij’ of ‘zij’ geeft Doty voor zichzelf en het kind de voorkeur aan het persoonlijk voornaamwoord ‘they’ (‘zij’ in de derde persoon meervoud). „Ik voed Searyl op een manier op dat ze later het zelfbewustzijn en de woordenschat zullen [sic] hebben om mij te vertellen wie ze zijn”, aldus Doty tegen de Canadese omroep CBC.

Doty, lid van de actiegroep Gender-Free I.D. Coalition, heeft de aanpak toegelicht in een YouTube-video:

„Door geslacht te zien als een spectrum, haal je het uit een tweeledig concept waarbij er maar twee opties zijn: man of vrouw”, aldus Doty. „In plaats daarvan wordt gekeken naar de manier waarop mensen met hun gender omgaan, hoe ze zich voelen en presenteren. De manier waarop ik gender benader met mijn baby Searyl is door ruimte open te laten voor hun zelfbeschikking over hun geslacht.”

„De eerste vraag die mensen altijd stellen is: ‘is je baby een jongen of een meisje?’”, aldus Doty. „Dat weet ik nog niet. Ik wacht totdat ik hen beter heb leren kennen.”