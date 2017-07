Artsen overleden hockeyer Rogier Mooij worden niet vervolgd

De artsen die betrokken waren bij de behandeling van de 21-jarige Rogier Mooij, die in 2014 in het ziekenhuis Tergooi in Blaricum overleed na een verkeerde diagnose, worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er wel fouten gemaakt in de zorg en organisatie van het ziekenhuis, maar “is er geen direct verband tussen deze fouten en het overlijden van de patiënt”.

De longarts die Mooij destijds behandelde kreeg eerder wel een waarschuwing van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam omdat hij de patiënt destijds niet zelf onderzocht, maar dat overliet aan de arts-assistent. Mooij werd in november 2014 opgenomen met klachten over benauwdheid en pijn in zijn borst, en overleed binnen 24 uur na zijn opname. Hij bleek uiteindelijk te zijn overleden aan de gevolgen van een ontstoken hartzakje.

De moeder van Mooij reageerde tegenover NH Nieuws teleurgesteld: “Ik dacht: het OM zal het wel rechttrekken. Ik ben terug bij af.” Ze is door het OM terugverwezen naar de medische tuchtcommissie. Of ze daar opnieuw het overlijden van haar zoon aanhangig maakt is nog niet bekend, maar ze liet weten geen zich niet neer te leggen bij het besluit van het OM: “Ik voel die vrede nog niet bij mezelf.”