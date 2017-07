Aantal treinreizen neemt toe door groei economie

Het wordt steeds drukker op het spoor. Het gemiddelde aantal treinreizen dat Nederlandse Spoorwegen (NS) op een normale werkdag verzorgde in 2016 lag met 1,2 miljoen 4 procent hoger dan het jaar ervoor. NS schrijft de groei toe aan onder meer de aantrekkende economie.

NS berekent jaarlijks het aantal in- en uitstappers op de eigen trajecten via de ov-chipkaartdata die het bedrijf verzamelt. Daaruit blijkt dat met name in stedelijke gebieden het spoor drukker bezet is geworden; de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Arnhem/Nijmegen en de regio Twente zagen in 2016 het aantal reizen met gemiddeld 5 procent toenemen ten opzichte van 2015. In provinciale regio’s als Noord-Nederland, Zeeland en Limburg bleef het aantal reizen nagenoeg gelijk.

Het station dat het hardst is gegroeid het afgelopen jaar is Nijmegen Goffert. Daar nam het aantal reizen toe van 713 naar 953, een toename van 34 procent. Volgens NS groeien dergelijke kleine, relatief nieuwe stations traditiegetrouw goed vanwege een zogeheten ingroei-effect. Andere stations die hard groeiden waren Almere Poort (plus 21 procent) en Driehuis (plus 28 procent). Opvallend is ook dat Schiphol Airport, na Utrecht CS, Amsterdam CS, Rotterdam CS en Den Haag CS het drukste station van Nederland, met 10 procent groeide dankzij onder meer de groei van de luchthaven en de uitbreiding van de Intercity Direct.

Het hardst krimpende station in 2016 was Utrecht Zuilen (-36 procent). Dat heeft deels te maken met het feit dat er vanwege de spoorvernieuwing op Utrecht Centraal vorig jaar er tussen eind mei en begin augustus geen treinen stopten op dat station.

Overvolle treinen

De toenemende drukte op het spoor kent ook een keerzijde: steeds meer reizigers klagen over overvolle treinen. De drukte is al enkele jaren een probleem. Al eind 2015 eiste staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur, PvdA) maatregelen, maar de problemen zijn nog altijd niet opgelost. In februari van dit jaar stapte consumentenorganisatie ConsumentenClaim naar de rechter om compensatie voor reizigers die hiervan last ondervinden af te dwingen.

NS reageerde “geschrokken” op de rechtsgang en zei “ontzettend veel maatregelen te hebben genomen om de drukte het hoofd te bieden”. Het bedrijf stelt 2,5 miljard euro te investeren in nieuwe Intercity’s en sprinters en wil meer treinen in gaan zetten op het drukke traject tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Daarnaast bepleit het spoorbedrijf in samenwerking met andere vervoersorganisaties zoals RAI, TLN en de ANWB dat de overheid 1 miljard euro extra investeert om de drukte op het spoor en de Nederlandse wegen aan te kunnen.

NS vervoert maandelijks meer dan 30 miljoen reizigers per trein.