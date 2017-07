‘Zonnekoning’ Macron wil kleiner parlement

Veel voorstellen die Emmanuel Macron maandagmiddag in Versailles tegenover het ‘Congres’ van Assemblée en Senaat presenteerde waren al min of meer bekend. Hij zei het aantal parlementsleden met eenderde te willen terugbrengen en een deel van de zetels via evenredige vertegenwoordiging te willen laten kiezen. Om burgers te laten meepraten over de toekomst van Europa moeten overal in de EU „democratische conventies” komen. De noodtoestand, ingesteld na de terreuraanslagen in 2015, kan in de herfst worden opgeheven als extra bevoegdheden voor politie en justitie aan het gewone recht zijn toegevoegd.

Dat de nieuwe Franse president de uitzonderlijke stap zette om de gezamenlijke vergadering van beide kamers van het parlement bijeen te roepen, had daarmee vooral symbolische waarde. Nadat hij de eerste weken van zijn presidentschap vooral aan het buitenland heeft besteed, zette hij de lijnen uit voor zijn binnenlandse plannen. Hij riep het parlement op om efficiënter te gaan werken, minder wetten te maken en hem te steunen bij de hervormingen die hij voor ogen heeft. „De Fransen hebben ervoor gekozen dat het land weer vooruit gaat, dat het zijn optimisme en hoop hervindt”, zei hij in de de parlementszaal uit 1875 in de zuidvleugel van het kasteel bij Parijs.

Terwijl in het verleden het Congres alleen bijeen kwam om over grondwetswijzigingen te stemmen, staat de Franse grondwet sinds 2008 presidenten toe om alle parlementariërs toe te spreken. Macrons voorgangers maakten daar alleen in uitzonderlijke omstandigheden gebruik van. Nicolas Sarkozy kwam in 2009 naar Versailles na het uitbreken van de financiële crisis, François Hollande riep de parlementariërs bijeen vlak na de terreuraanslagen in Parijs in 2015. Macron wil van de toespraak een jaarlijkse traditie maken, vergelijkbaar met de troonrede of, zoals zijn medewerkers zeggen, met de Amerikaanse ‘State of the Union’.

Uitbundig ceremonieel

Dat voor Macron theater en communicatie integraal deel uitmaken van het politieke bedrijf was vanaf de avond van zijn verkiezing duidelijk. Hij vierde bij het Louvre zijn overwinning op de klanken van het Europese volkslied, liet zich in een militair voertuig over de Champs-Élysées rijden en onthaalde in de dagen daarna buitenlandse leiders met uitbundig ceremonieel en niet mis te verstane symboliek. Terwijl in zijn regering de eerste problemen ontstonden met vertrekkende ministers, besteedde Macron de uitleg uit aan zijn premier, Édouard Philippe. De president „zet de grote lijnen uit”, zegt regeringswoordvoerder Christophe Castaner. Tegenover het Congres poogde hij maandag het momentum van zijn verkiezing te prolongeren.

Het past in Macrons opvatting van het presidentschap. Dat moet „verticaal” zijn, zei hij al in campagnetijd. Of zelfs ‘Jupiteriaans’, zei hij eens in een interview. In de opzet van de Vijfde Republiek zoals De Gaulle die in 1958 begon heeft de Franse president door zijn verstrekkende macht monarchale trekken en Macron deinst er niet voor terug om alle mogelijkheden die de grondwet hem biedt in te zetten. Hoe republikeins Frankrijk ook is, volgens Macron missen de Fransen diep van binnen hun koningen nog. Ze willen een sterke leider die ze de weg wijst, zei hij al in campagnetijd.

Maar de kritiek neemt toe. Vooral journalisten klagen de laatste weken over het eenrichtingsverkeer.

Élysée zit potdicht

Terwijl François Hollande altijd vragen van de pers beantwoordde en journalisten ontving voor achtergrondgesprekken, zit het Élysée onder Macron potdicht. Zelfs de vraaggesprekjes met ministers na de wekelijkse Ministerraad zijn afgeschaft. Macron hoopt zo het aantal politieke relletjes en affaires te beperken om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Gelijk bij de aankondiging van het ‘grand oral’ in Versailles, liet het Élysée weten dat het in de jaren zeventig begonnen tv-interview met de president op de nationale feestdag, 14 juli, is afgeschaft. Volgens de entourage van Macron, aangehaald in Le Monde, zouden de „complexe gedachten” van de president zich „slecht lenen voor het spel van vraag en antwoord met journalisten”.

Het conservatieve weekblad Valeurs Actuelles vergeleek Macron op de voorpagina al eens met Napoleon. Een parlementslid van het radicaallinkse La France Insoumise vergeleek hem de afgelopen dagen met Lodewijk XIV. „Ik heb geen zin om te komen luisteren naar de Zonnekoning in Versailles”, zei François Ruffin van de partij van Jean-Luc Mélenchon. Zijn partij en die van de communisten bleven dinsdag weg. Tijdens Macrons ‘troonrede’ demonstreerden zij, oh symboliek, op Place de la République in Parijs.

Maar ook enkele centrumrechtse parlementsleden bleven weg. Zij maken bezwaar tegen de kosten (door het Élysee geschat op ongeveer 2 ton) of willen domweg niet figureren in wat ze zien als een PR-operatie voor de president. De rechtse parlementariër Éric Ciotti ziet in de toespraak een „totale vernedering” van premier Philippe. Die leest dinsdag in de Assemblée zijn eerste regeringsverklaring voor, een algemene politieke toespraak die in de schaduw is komen te staan van het verhaal van Macron.

Het was dit soort politique politicienne, kleine politiek, waar Macron in zijn toespraak voor waarschuwde. „Slechte gewoontes keren snel terug”, zei hij tegen de veelal nieuw verkozen parlementsleden. Na een „tijdperk van cynisme, van moedeloosheid en smakeloosheid (…) zijn er veel mensen die speculeren op een mislukking”. In een debat van ruim een uur mochten de parlementsleden ook nog iets terugzeggen. Maar toen was Macron, de republikeinse vorst, zoals de grondwet voorschrijft, alweer terug naar Parijs.