Voor de vijfde keer met zuur overgoten

Vier keer eerder was ze slachtoffer van een zuuraanval. Dit weekend was het weer raak: een in de Indiase media bewust naamloos gehouden 35-jarige vrouw kreeg in haar gezicht en over haar schouders zuur gegooid toen ze water haalde bij een hostel in Lucknow, de hoofdstad van deelstaat Uttar Pradesh in het noorden van India. Dit meldde BBC World.

In 2008 was de Indiase vrouw voor het eerst slachtoffer: na een groepsverkrachting werd ze met zuur overgoten. Na haar aangifte en het bijna voorkomen van de zaak in 2012 werd ze opnieuw slachtoffer, een jaar later weer. Volgens politierapporten wilden de mannen haar dwingen de aanklachten in te trekken.

Intussen kreeg de vrouw al wel beveiliging door de politie, maar dat kon niet verhinderen dat ze afgelopen maart tijdens een treinreis werd gedwongen zuur te drinken. De aanvallers kwamen in april op borgtocht vrij en dit weekend was het dus weer raak, al is nog niet officieel bekend gemaakt dat het om dezelfde aanvallers gaat.

Slachtoffers van zuuraanvallen hebben vaak rond de tien operaties nodig en revalidatie kan vijftien jaar duren.

Zelfstandige misdaad

Pas sinds 2013 wordt een zuuraanval beschouwd als een ‘zelfstandige’ misdaad en valt die niet meer onder mishandeling. In dat jaar werd tevens een wet aangenomen die zuur minder makkelijk verkrijgbaar maakt.

Beide besluiten hebben weinig uitgehaald. De Acid Survivors Foundation India (ASFI) berichtten dat het aantal zuuraanvallen alleen maar toeneemt. In 2011 werd in India 106 keer aangifte gedaan van een zuuraanval. In 2013 was dat 116. Maar in 2015 waren dat er 249 (exacte cijfers van 2016 zijn niet bekend, maar men gaat uit van zeker 1.000 aanvallen).

Volgens ASFI zijn in 80 procent van alle gevallen vrouwen het slachtoffer, de meesten tussen de 21 en 30 jaar. De aanvallen vinden in 83 procent van de gevallen plaats in een publieke ruimte. In deelstaat Uttar Pradesh – waar ook de laatste jaren de meeste lynchpartijen plaatsvinden op moslims door hindoe-radicalen – vonden in 2015 een kwart van alle zuuraanvallen plaats.

Symboolpolitiek

Vorige maand werd er een wetsvoorstel ingediend om slachtoffers van zuuraanvallen als zijnde invalide te erkennen. Het lot dat ze nu ten deel valt is volgens ASFI over het algemeen dat ze werkloos worden en ook privé alleen komen te staan, omdat de littekens te nadrukkelijk tonen wat er gebeurd is. De wet zou er voor moeten zorgen dat ze aanspraak kunnen maken op overheidsbanen.

Ook zou er met het wetsvoorstel een tegemoetkoming in de medische kosten moeten komen. Artsen en de ASFI bekritiseren in The Guardian de wet: het zou hier gaan om symboolpolitiek. Slachtoffers van zuuraanvallen hebben vaak rond de tien operaties nodig en revalidatie kan vijftien jaar duren. De 4.000 euro die ter beschikking wordt gesteld, zou nog geen tiende van de kosten dekken.