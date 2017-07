Unilever verkoopt fabriek Unox-worsten

Unilever verkoopt de vlees-, saus-, en soepfabriek in Oss, waar de bekende Unox-worsten worden gemaakt, aan Zwanenberg Food Group. Dat maakte het bedrijf maandag bekend. Unilever gaat met koper Zwanenberg een “strategische samenwerking” aan.

In de fabriek worden niet alleen Unox-producten gemaakt, maar ook voedingsmiddelen van de merken Bertolli en Knorr. Alle merken en recepten blijven gewoon eigendom van Unilever. Unilever blijft ook verantwoordelijk voor de marketing en de verkoop.

Sterke innovatiekracht

Unilever wil gaan samenwerken met Zwanenberg, omdat het bedrijf denkt daarmee gebruik te kunnen maken van de “sterke innovatiekracht” van Zwanenberg op het gebied van vlees-, vegetarische en snackproducten. Dat zal leiden tot groei van het merk Unox, meent Unilever.

Met 1.600 medewerkers en een omzet van circa 400 euro miljoen in 2016 is Zwanenberg een zeer grote producent en exporteur van vleeswaren en vleesconserven. Het bedrijf verkoopt haar producten onder merknamen als Zwanenberg, Kips, Kraak-Vers en Huls.

De stap zorgt niet voor banenverlies, stelt Unilever in een persbericht. De 325 medewerkers gaan over naar Zwanenberg. Dat bedrijf verplaatst in 2019 ook 18.000 ton van haar vleesconservenproductie naar Oss. Daardoor zal de werkgelegenheid bij de fabriek zelfs met 20 procent toenemen.

Vakbond FNV bezorgd

Toch is vakbond FNV bezorgd, meldt persbureau ANP. FNV wil snel in gesprek met de directie van Unilever om te bespreken wat de gevolgen zijn voor de arbeidsvoorwaarden en het pensioen van het personeel. Unilever geeft aan de bonden volgende week bij te zullen praten.

FNV wil bovendien in gesprek met Zwanenberg over de verplaatsing van een deel zijn vleesproductie, van Raalte naar Oss, en de gevolgen die dat voor de werkgelegenheid in Raalte zal hebben.

De samenwerkingsovereenkomst van Unilever en Zwanenberg is in eerste instantie gesloten voor tien jaar. Financiële details werden niet verstrekt. De transactie zal ter goedkeuring aan de Autoriteit Consument en Markt worden voorgelegd en ter advisering aan de ondernemingsraden van Unilever en Zwanenberg Food Group.