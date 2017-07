Nederland-fietsland? Niet lang meer.

De Fietsersbond probeert meerdere doelgroepen te vriend te houden. Dat lukt natuurlijk niet. En dus dreigen ze mij te verliezen als actief lid: een fietser die niet met hersenletsel in het ziekenhuis wenst te belanden en dus vaker loopt of de auto pakt.

Mevrouw Cobelens eist met haar Speed-pedelec een plek op het fietspad en weigert de autorijbaan op te gaan (Uw elektrische fiets is een bromfiets geworden, 29/6). Zij kiest dus voor onveilige situaties terwijl zij zelf – gehelmd – buiten schot blijft. Dat is de wereld op zijn kop zetten. Fietspaden waren oorspronkelijk bedoeld als veilige plek voor ‘gewone’ fietsers.

Turbofiets (2)

Maximumsnelheid

Wonderlijke actie van het ministerie van Infrastructuur om de speedpedelic totaal van het gewone fietspad te willen bannen. Ook omdat de stinkende snorfiets, die de lucht en de longen van de schoonste weggebruikers sterk vervuilt, daar nog gewoon mag blijven rijden.

Beter is het om een maximumsnelheid voor heel Nederland van 25 kilometer per uur op fietspaden in te voeren, of een differentiatie tussen bijvoorbeeld fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom. Dan moeten er misschien wel nieuwe borden of onderborden komen. Voordeel van een maximumsnelheid is dat er dan meteen duidelijkheid komt voor racefietsers en dat zij dan ook makkelijker dan nu ‘gehandhaafd’ kunnen worden.

F.M. Boon, Delft