Tbs voor dader ‘meisje van Nulde’ 2 jaar verlengd

De tbs van Mike J., de moordenaar van Rowena Rikkers beter bekend als het ‘meisje van Nulde’, is met twee jaar verlengd. De nu 48-jarige man is in 2003 veroordeeld voor de gewelddadige dood op zijn stiefdochter en volgens de rechtbank in Gelderland is de kans op herhaling hoog als de tbs nu zou wegvallen.

Rikkers overleed in 2001 nadat ze stelselmatig was mishandeld. J. kreeg uiteindelijk 12 jaar cel en tbs. Ook de moeder van Rikkers, Wanda, werd veroordeeld. Zij kreeg in hoger beroep zes jaar cel. Het slachtoffer kreeg de naam ‘het meisje van Nulde’ wegens de plaats waarop een deel van haar lichaam werd gevonden, vlakbij het Veluwemeer.

De verlengingszitting twee weken geleden kreeg veel aandacht omdat de vader en de jongere zus van Rikkers spreekrecht hadden aangevraagd. De rechtbank toonde daar begrip voor, maar weigerde dat verzoek omdat de wet spreekrecht niet toestaat bij een tbs-zitting.

Verlof

Begin dit jaar beklaagde de vader van Rikkers zich nog bij demissionair staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie, VVD) over een onbegeleid verlof van J.

Hij deed dat omdat hij onder meer ontdaan was doordat hij naar eigen zeggen te laat op de hoogte werd gesteld van het feit dat J. op verlof mocht. De vader van Rikkers hoorde pas rond de jaarwisseling dat de man op 2 januari de tbs-kliniek zou mogen verlaten. Het ministerie bood daarop haar excuses aan.