Sagan overduidelijk de sterkste in derde etappe

Peter Sagan heeft met overmacht de derde etappe gewonnen in de Tour de France. De rit van 212 kilometer begon in het Belgische Verviers en eindigde in het Noord-Franse Longwy met een aankomst bergop. De wereldkampioen ging op 600 meter voor de meet al de sprint aan en zelfs nadat zijn schoen losschoot uit het klikpedaal wist hij zijn medesprinters voor bij te blijven.

De Australiër Michael Matthews van Team Sunweb eindigde als twee, de Ier Daniel Martin werd derde. Geletruidrager Geraint Thomas reed voorin het peleton en werd achtste op twee seconden achterstand. Hij blijft de leider in het klassement. Teamgenoot en favoriet voor de eindzege, Chris Froome, eindigde ook nog in de toptien.

Ten Dam op kop in jagend peloton

Zoals was verwacht probeerden een aantal renners vlak na het startschot weg te rijden bij het peloton. De eerste poging met onder andere de Nederlander Dylan van Baarle van de ploeg Cannondale mislukte. Bij een tweede poging kregen zes renners een voorsprong van bijna vier minuten. Nathan Brown (Cannondale) en Nils Pollit (Katusha) pakte de eerste bergpunten van deze koers.

Met nog veertig kilometer te rijden sloten de Belg Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), Lilian Calmejane (Direct Energie) en Pierre-Louis Périchon (Fortuneo) zich aan bij de kopgroep. De voorsprong slinkte snel door het jagende peloton. Calmejane probeerde het nog even alleen, maar zijn poging was kansloos. Opvallend was de rol van Laurens ten Dam, de ervaren renner van Team Sunweb. Hij reed meer dan tien kilometer op kop van het peloton voor zijn teammaat Matthews. De Australiër was dichtbij een Tourzege, maar moest zijn meerdere erkennen in veelvraat Sagan. Het is de tiende overwinning in de Ronde van Frankrijk voor de Slowaakse wielrenner.

