Presentator Tom Blom (70) overleden

Voormalig radio- en televisiepresentator Tom Blom is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn oud-werkgever NOS maandag op haar website. Blom werd onder meer bekend met het sportprogramma Langs de Lijn dat hij jarenlang samen met Willem Ruis presenteerde.

Blom (1946) begon zijn carrière op de sportredactie van NRC. Vervolgens werd hij in de jaren ’70 radiopresentator bij de NOS. Hij maakte verschillende programma’s die niet uitsluitend over sport gingen voor de VARA en RTL Radio.

Te land, ter zee en in de lucht

In 1975 debuteerde Blom op televisie als presentator van de Johnny Kraaijkampshow van de TROS. Later was hij onder meer te zien als presentator van De Eerste de Beste en het Wereldrecord Domino en Te land, ter zee en in de lucht. Ook was zijn stem vaak te horen in reclamespotjes zowel op de radio als op tv.

Begin dit jaar maakte Blom nog een verschijning in de jubileumuitzending 50 Jaar Langs de Lijn.