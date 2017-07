Talpa en MediaMarkt lanceren Nederlandse Spotify-concurrent

Talpa Radio en MediaMarkt lanceren halverwege deze maand Juke, een nieuwe streaming-muziekdienst die de concurrentie met Spotify en Apple Music moet aangaan. In tegenstelling tot bij die internationale concurrenten kan er ook naar traditionele radiostations worden geluisterd. Afspeellijsten komen niet van algoritmes, maar – vergelijkbaar met Apple Music – van ‘muziekcuratoren’ als dj’s of andere prominenten uit de muziekwereld.

De bedrijven hebben de laatste anderhalf jaar onderhandeld met platenmaatschappijen over licenties voor de Nederlandse markt, en inmiddels zijn alle grote labels aan boord. Met 40 miljoen liedjes is er qua aanbod geen noemenswaardig verschil met marktleiders Spotify (wereldwijd ruim 50 miljoen betalende abonnees) en Apple Music (27 miljoen).

Met de ontwikkeling van Juke is een investering van „enkele miljoenen euro’s” gemoeid, zegt Talpa Radio-directeur Menno Koningsberger. Talpa Radio en MediaMarkt namen ieder de helft van de investering voor hun rekening en hebben ook ieder een aandeel van 50 procent in de joint venture.

Juke wil zich onderscheiden met de muziekkennis van Talpa Radio, dat eind vorig jaar na een fusie met de Telegraaf Media Groep (TMG) het grootste radiobedrijf van Nederland werd met zenders als 538, Radio 10 en Sky Radio. Bekende radio-dj’s en bekende Nederlanders maken afspeellijsten voor het platform, die ze vervolgens regelmatig aanvullen met nieuwe muziek. Zo stelde 538-dj Jeroen Nieuwenhuize een playlist samen voor bij het klussen in huis, kunnen gebruikers kiezen voor muzikale achtergrond bij het eten of het huiswerk maken en houdt DJ Armin van Buuren een lijst bij met zijn favoriete nummers. Koningsberger gokt dat Talpa door haar ervaring op de lokale radiomarkt beter weet dan de concurrentie „wat de Nederlander wil horen.”

Live-opnames

De app biedt daarnaast, net als Spotify, eigen live-opnames van bekende artiesten, vanuit de studio’s van de aangesloten radiozenders. Ook zijn alle themakanalen van de Talpa-zenders – van Radio 10 Disco Classics tot 538Dance Radio – via het platform te beluisteren en kunnen gebruikers straks nummers die ze op de radio horen toevoegen aan hun playlists.

Twee luistertrends brachten Talpa Radio en MediaMarkt op het idee om Juke te ontwikkelen. „We zien dat mensen steeds vaker via internet naar de lineaire radio luisteren, dus willen we online één plek hebben waar mensen ons kunnen vinden”, zegt Koningsberger. „Daarnaast kiezen consumenten steeds minder voor muziek bezitten, en steeds meer voor toegang tot hun favoriete artiesten, zoals met Spotify. Met Juke proberen we op beide ontwikkelingen in te springen.”

De radiostations zijn op Juke gratis toegankelijk, maar voor het afspelen van losse nummers moeten gebruikers een abonnement van 9,99 euro per maand nemen. Het even dure Spotify, dat met 3,3 miljoen luisteraars in Nederland marktleider is onder de streamingdiensten, biedt wél de mogelijkheid gratis naar nummers te luisteren. Gebruikers horen dan wel om de paar nummers reclame. Dat model is onhoudbaar, denkt Koningsberger. „De reclame-inkomsten leveren te weinig op. Dat is ook de reden waarom Spotify ondanks een miljardenomzet nog steeds geen winst maakt.”

Koningsberger noemt de nieuwe dienst een „strategische prioriteit voor beide bedrijven.” Hij verwacht binnen afzienbare tijd zeker één miljoen gebruikers te kunnen binnen halen. „Dat is de mijlpaal die we voor ogen hebben.”