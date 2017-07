Nostalgisch tintje aan laatste Goal v/h Weekend van dit seizoen

Het was dit weekend alweer zeven jaar geleden dat Oranje een machtig Brazilië slachtofferde in het Nelson Mandela Bay Stadion in Port Elizabeth. Wat vliegt de tijd, en wat was dat een heerlijke en bloedhete middag in en voor Nederland.

In Camp Nou troffen de ‘legends’ van Barça en Man United elkaar. Veel van de usual suspects bij de Engelsen waren blijkbaar op vakantie want Raymond van der Gouw stond daar bijvoorbeeld onder de lat. De Catalanen traden onder meer aan met Edgar Davids en Patrick Kluivert. Ronaldinho had er ook plezier in; lekker passje op Rivaldo die ‘m bíjna geweldig afmaakt.

En daarmee komen we bij de laatste top 3 van het Goal van het Weekend-seizoen 2016/2017. Bij aanvang van de Europese competities zijn we weer terug, de mooiste goals blijven tot die tijd wel gewoon voorbij komen op onze Facebook.

3. Marcelo Gallardo (River Plate)

Bij River werd dit weekend een testimonial gespeeld voor spits Fernando Cavenaghi die in Europa speelde voor onder meer Spartak Moskou en Bordeaux. Oud-ploeggenoten als Martin Demichelis, Javier Saviola, Juan Pablo Sorin, Pablo Aimar, Marcelo Salas en Ariel Ortega draafden op. En dus ook huidig River-trainer Marcelo Gallardo. De oud-speler van AS Monaco en FC Barcelona kan het nog steeds:

2. Rodolfo Pizarro (MEXICO v Paraguay 1-0)

Deze zomer vindt het kampioenschap van de Caraïben en Noord- en Midden-Amerika plaats; de Gold Cup. Terwijl de A-selectie van Mexico zich hierop voorbereide met de Confederations Cup, warmde de B-garnituur zich op door te oefenen tegen Paraguay. Pizarro solliciteerde in dat duel opzichtig naar een promotie:

1. Takahiro Sekine (URAWA REDS v Sanfrecce Hiroshima 4-3)

Niet bedeeld met bovenmatig veel talent speelt deze Sekine al een paar jaar gestaag zijn wedstrijdjes in de J-League. Zijn winnende doelpunt springt dan ook niet alleen in het oog omdat ‘ie in blessuretijd viel, maar ook door de plotselinge vertoning van vaardigheid die Sekine zomaar ineens aan de dag legde: