Nederlander vrij na ontvoering van elf dagen

Een Nederlander die in het noordoosten van Spanje werd ontvoerd, is na elf dagen bevrijd door de politie. De man werd gegijzeld door een bende uit Oost-Europa. Zij eisten 1,5 miljoen euro losgeld. Vijf mensen zijn opgepakt, meldt de Spaanse nieuwssite El Español op basis van de politie in het land.

De Nederlander werd halverwege juni ontvoerd toen hij zijn woning in Lloret de Mar wilde binnengaan. Zijn ontvoerders droegen politie-uniformeren en sloegen en drogeerden de man. Hij werd vervolgens in een kofferbak van een auto naar verschillende schuiladressen gebracht. De echtgenote van de man schakelde op 12 juni de politie in.

De politie wist al vrij snel vast te stellen dat het om een bende Oost-Europeanen ging die de man vasthield. Toen de ontvoerders 1,5 miljoen euro losgeld eisten, maakte de echtgenote van de man een afspraak met ze. De ontvoerders gingen er meteen vandoor toen ze op 22 juni op de afgesproken plek aankwamen.

De politie achtervolgde ze en kon ze aanhouden op de plek waar ze het slachtoffer vasthielden. Dat was in het plaatsje Casarrubios del Monte, ten zuidwesten van Madrid.

Kneuzingen

Bij de inval hield de politie vier mensen aan. Eén ontvoerder wist via het dak te ontsnappen, maar kon een dag later alsnog opgepakt worden. De leider van de bende is een Roemeen die in een ziekenhuis in Madrid werkte. De politie vermoedt dat ze zo aan de middelen kwam om de Nederlander te drogeren.

Het slachtoffer was door alle verdovende middelen half bij bewustzijn toen hij werd bevrijd en werd daarom naar een ziekenhuis gebracht. Hij heeft alleen wat kneuzingen overgehouden aan de ontvoering. Bij het huis van de ontvoerders werd ook de auto van de Nederlander aangetroffen alsook meerdere mobiele telefoons. Het is niet bekend waarom ze uitgerekend deze Nederlander, die oorspronkelijk uit voormalig Joegoslavië komt, hebben ontvoerd.