‘Moordpiloot’ Julio Poch begint aan zijn verdediging

Op de website van zijn aanhangers – Justice for Julio Poch – wordt de stand nog dagelijks bijgehouden. De Nederlands-Argentijnse voormalige Transaviapiloot Julio Poch (65) zit inmiddels 2.841 dagen in voorarrest in Argentinië. In december 2015 werd tegen hem en 51 medeverdachten een levenslange celstraf geëist. De piloot wordt betrokkenheid verweten bij de uitvoering van zogeheten dodenvluchten onder de junta die van 1976 tot 1983 in Argentinië regeerde. Het regime gooide in die periode duizenden politieke tegenstanders boven open zee uit het vliegtuig.

Acht jaar na arrestatie

Vandaag mag Poch zich verdedigen. Bijna acht jaar na zijn arrestatie – na zijn laatste commerciële vlucht voor Transavia op 22 september 2009 op de luchthaven van Valencia in Spanje – krijgt zijn Argentijnse advocaat Gerardo Ibañez vandaag en woensdag de kans om in het tribunaal in Buenos Aires in een pleidooi de onschuld van zijn cliënt te bepleiten. De raadsman zegt te zullen beginnen met het ,,duiden van de soap van de Nederlandse getuigen’’ die zijn cliënt fataal is geworden.

Poch werd, een dag voor zijn pensionering, opgepakt op basis van verklaringen die een viertal Nederlandse collega’s tegenover de Nederlandse justitie hadden afgelegd. Zij beweerden dat Poch in 2003 tijdens een etentje op Bali had verteld dat hij zelf een rol had gespeeld in de dodenvluchten. Het Nederlandse openbaar ministerie bracht Argentinië hiervan in 2008 op de hoogte. Via Spanje verdween Poch in Argentinië achter de tralies.

‘Misverstand’

Piloot Poch zegt slachtoffer te zijn van een misverstand. Hij zou tijdens het uitje op Bali alleen in algemene zin de politieke situatie ten tijde van de junta hebben willen beschrijven waarbij het leger en ‘subversieve, linkse terroristen’ tegenover elkaar stonden.

„Ik wilde gewoon informatie geven over de toenmalige toestand in Argentinië. Een van de collega’s is drie jaar later aangifte gaan doen. Hij is zich ook pas later gaan verdiepen in informatie over de strijd in Argentinië en heeft de situatie gewoon verkeerd geïnterpreteerd. Ik kon destijds niet betrokken zijn geweest; ik was niet opgeleid voor het vliegen met de toestellen die zijn gebruikt voor dodenvluchten. Ik vloog vanaf maart 1976 alleen straalvliegtuigen met een schietstoel. Ik had alleen mezelf in zee kunnen werpen’’, zei Poch in een interview in de gevangenis met NRC in 2011.

Tegenover familieleden en vrienden heeft Poch de afgelopen weken laten weten optimistisch te zijn over de afloop van het strafproces. Justitie heeft volgens hem geen overtuigend bewijs gepresenteerd. Het vonnis tegen Poch en zijn medeverdachten wordt naar alle waarschijnlijkheid in september of oktober uitgesproken.

Correctie 03-7-2017: in een eerdere versie van dit artikel stond dat het proces om 13:00 uur Nederlandse tijd begon, dat is om 14:00 uur.