Minder kernwapens, maar wel modernisering

Het aantal kernwapens in de wereld is de afgelopen dertig jaar drastisch verminderd. Maar dat neemt niet weg dat kernmachten nog altijd juist enorme bedragen investeren in de modernisering van hun nucleaire wapentuig. Dat stelt het Internationale Instituut voor Vredesonderzoek SIPRI uit Stockholm in een maandag verschenen rapport.

Volgens het instituut lijkt er wereldwijd geen enkele kernmacht bereid om afstand te doen van zijn kernwapens. Begin 2017 waren de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, China, Pakistan, India, Frankrijk, Noord-Korea en Israël in het bezit van in totaal naar schatting 14.935 kernkoppen. Zo’n 4.150 daarvan zijn direct inzetbaar als kernwapens.

De landen die deze direct inzetbare nucleaire wapens bezitten, zijn de Verenigde Staten, Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië.

Halverwege de jaren tachtig waren er wereldwijd nog 70.000 kernkoppen. Het aantal is door diverse ontwapeningsovereenkomsten aanzienlijk verminderd. De daling bedroeg afgelopen jaar 460 kernkoppen.

400 miljard dollar voor vernieuwing nucleair arsenaal VS

De afname van het aantal kernkoppen in de wereld is vooral te danken aan de Verenigde Staten en Rusland, die samen 93 procent van de kernwapens bezitten. Beide landen drongen hun aantallen nucleaire wapens stevig terug. Maar tegelijkertijd zijn allebei de landen volgens SIPRI wel omvangrijke nucleaire moderniseringsprojecten begonnen.

Alleen al de VS willen tot 2026 bijvoorbeeld 400 miljard dollar (350 miljard euro) steken in het onderhoud en de vernieuwing van hun nucleaire arsenaal. Over een periode van dertig jaar worden de kosten van dit project zelfs geschat op een biljoen dollar (875 miljard euro). SIPRI-onderzoeker Hans Kristensen zegt daarover:

“De geplande stijging van de uitgaven van de VS komt niet onverwacht. De huidige Amerikaanse regering zet de ambitieuze nucleaire moderniseringsplannen voort die door president Barack Obama al in gang waren gezet.”

Ook staten met weinig kernkoppen investeren volgens het rapport in vernieuwing. Frankrijk bezit er 300, gevolgd door China met 270 en Groot-Brittannië met 215. De onderzoekers schatten dat Noord-Korea inmiddels tien tot twintig kernkoppen heeft.