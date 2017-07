Man opgepakt voor beramen aanslag Macron

De Franse politie heeft vorige week een 23-jarige man gearresteerd die een aanslag wilde plegen op de Franse president Emmanuel Macron. De man wilde de aanslag plegen in Parijs op 14 juli, de nationale feestdag. Dat meldt een gerechtelijke bron maandag volgens AFP. De man werd in 2016 al eens veroordeeld voor onder meer het bepleiten van terrorisme.

In hechtenis zou de man, die zichzelf als ‘nationalist’ omschrijft, hebben verklaard dat hij een politiek gebaar wilde maken door het doden van Macron tijdens het defilé op de Champs-Élysées. Ook zou hij het gemunt hebben op “zwarten, Arabieren, Joden en homo’s”, zo verklaarde hij volgens AFP. Volgens diverse Franse media gaat het om een werkloze man uit de Parijse voorstad Argenteuil.

Hij werd vorige week woensdag aangehouden, na een tip aan de politie. Op een website voor computergamers zou hij hebben gezegd op zoek te zijn naar een kalasjnikov om een aanslag mee te plegen. Bij doorzoeking van zijn auto werden drie keukenmessen aangetroffen. Op zijn computer had hij naar potentiële doelwitten gezocht.

Eerdere veroordeling

In 2016 werd de verdachte veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, waarvan 18 maanden voorwaardelijk, en een proeftijd voor het aanzetten tot rassenhaat en terrorisme. Hij verheerlijkte de terreurdaden van Anders Breivik, die in juli 2011 77 mensen doodde bij aanslagen op het Noorse eiland Utøya en in hoofdstad Oslo.

Frankrijk werd al eens opgeschrikt door een aanslag tijdens de nationale feestdag. Op 14 juli 2002 probeerde de 25-jarige Maxime Brunerie, lid van de extreem-rechtse Unité Radicale, president Jacques Chirac te vermoorden tijdens de optocht op de Champs-Élysées. Zijn schot miste Chirac maar net. Als gevolg van de daad van Brunerie werd de Unité Radicale verboden in Frankrijk.