Levenslang voor 19-jarige Britse terreurverdachte

Een Britse tiener heeft maandag levenslang gekregen voor het voorbereiden van een aanslag vorig jaar. Hij moet minstens 16,5 jaar de gevangenis in, oordeelde een rechtbank in Londen. Eerder had hij al toegegeven dat hij onderzoek had gedaan naar een potentieel doelwit. Ook had hij online gekeken naar wapens die hij voor de aanslag zou kunnen gebruiken.

De inmiddels 19-jarige Haroon Sayed wilde in september vorig jaar de daad plegen vijftien jaar na de aanslagen van 9/11. Onder meer een Elton John concert in Hyde Park en de drukke winkelstraat Oxford Street stonden op zijn lijst van mogelijke doelwitten. Zijn broer kreeg vorig jaar ook al levenslang voor het beramen van een terreurdaad, schrijft de BBC.

Via sociale media probeerde de verdachte contact te leggen met aanhangers van Islamitische Staat (IS) en zei hij een aanslag te willen plegen. In een bericht schreef hij:

“Twee dingen. Allereerst een machinegeweer en we hebben iemand nodig die een bomvest kan maken. Nadat we schade hebben aangericht met een machinegeweer kunnen we door naar het martelaarschap. Dat is wat ik van plan ben te doen.”

Lening en IS-filmpjes

Een van de accounts waarmee hij online contact legde, bleek een onderzoeksteam te zijn van de Britse inlichtingendienst MI5. Tijdens twee ontmoetingen met een undercover agent werden gesprekken vervolgens opgenomen.

Ook probeerde Sayed, die toen nog bij zijn ouders woonde, bij elkaar 8.000 pond (ongeveer 9.000 euro) te lenen bij de bank. Sayed zei dat hij de leningen onder meer nodig had voor een motor en een bruiloft, maar volgens het Britse Openbaar Ministerie wilde hij dat geld gebruiken om de aanslagen voor te bereiden. Na onderzoek bleek dat hij ook meerdere IS-filmpjes had bekeken had en op internet had gezocht naar een “drukke plek in Londen”. Een Britse aanklager concludeerde daarom dat Sayed “duidelijke een gevaar” vormt voor de samenleving.

Het Verenigd Koninkrijk is het afgelopen jaar herhaaldelijk het doelwit geweest van terroristische aanslagen. In mei blies een man zich op tijdens een concert in Manchester, waarbij 22 mensen om het leven kwamen. Begin juni reed een busje in op voetgangers op Londen Bridge, waarna mensen op straat werden aangevallen door terroristen met messen. Daarbij vielen zeven doden.

De Britse politie pakt vaker potentiële terroristen op. Halverwege mei voerde Scotland Yard een geplande actie uit waarbij vier terreurverdachte gearresteerd werden in Londen.