‘Ik verdien nu zeker 1.000 euro minder’

IN

‘Het klinkt misschien pathetisch, maar het is heel eng en heel bijzonder tegelijk om een tijdschrift te maken op de manier waarop ik het zelf wil. Ik heb zestien jaar lang als verslaggever en redactiechef voor verschillende sportbladen van uitgeverij Sanoma gewerkt, dus ik wist wel waar ik aan begon. Maar nu ik alles zelf in de hand heb, is het als een droom die uitkomt. Toen ik na een reorganisatie bij Sanoma op straat kwam te staan, heb ik me als freelancer aangesloten bij een productiebedrijf en werk ik mee aan televisieprogramma’s als Bureau Sport. Met de uitgeverswereld was ik even klaar.

„Toch bleef het idee van een eigen tijdschrift terugkomen, dus op een dag heb ik een planning gemaakt en gekeken welk budget ik nodig had. Met een investering van 30.000 euro zou ik de opzet van het blad en het eerste nummer kunnen financieren. Dat geld kwam uiteindelijk van mijn spaarrekening. Inmiddels is het eerste nummer uit en naast de online verkoop zorg ik dat het in de winkels ligt.

„Mijn inkomen komt volledig uit mijn opdrachten voor de televisie en andere freelance-opdrachten. De illustratoren, de beeldredactie en het ontwerpbureau heb ik natuurlijk betaald voor het werk dat ze hebben gedaan, maar mezelf kan ik nog niet uitbetalen. Ik verdien zeker 1.000 euro minder per maand dan toen ik bij Sanoma werkte, maar toch vind ik niet dat ik een laag inkomen heb.”

UIT

‘Omdat ik de laatste maanden heel druk ben geweest met Bliksem, heb ik weinig tijd gehad om geld uit te geven. Doorgaans ga ik regelmatig koffie drinken, lunchen of uit eten met vrienden, maar dat is er al even niet van gekomen. Aan kleding besteed ik eens in de zoveel tijd wel aardig wat, omdat ik bij de duurdere winkels wat haal. Toch koop ik sneller iets leuks voor mijn zoontje als ik de stad in ga. Aan tijdschriften heb ik mijn hele leven al veel geld uitgegeven, omdat ik daar nu eenmaal van houd. Het liefst bijzondere of exotische magazines zoals het Australische Frankie of mijn inspiratiebron Anorak Magazine. Daar betaal je al snel rond de 15 euro per stuk voor, en ik heb zeker meer dan honderd van die bladen in huis.

„Onlangs zijn mijn man en ik getrouwd, dus dat is de recentste kostenpost geweest. Met 62 man hebben we samen gegeten en gefeest, het was een fantastische dag. Mijn moeder had mijn trouwjurk betaald. Dat schijnt te horen, dus ik vond het wel best. Toch heeft de bruiloft ons alsnog zo’n 8.000 euro gekost, gok ik.

„Waar we ook graag geld aan uitgeven is reizen. Vorig jaar zijn we een maand in Amerika geweest. Omdat Faas nog jong was, hebben we in Santa Barbara via Airbnb een huis gehuurd. We zijn al die tijd op één plek gebleven. Het was misschien niet de spannendste vakantie, maar elke dag met z’n drieën zijn was onbetaalbaar.”

Gezamenlijke vaste lasten: woonlasten (1.200 euro), mobiel/internet/televisie (95 euro), verzekeringen (374 euro), kosten auto (200 euro), boodschappen (300 euro), weekendabonnement op de Volkskrant (18 euro), goede doelen (4 euro), kosten Faas (1.100 euro), yoga (38 euro) Laatste grote uitgave: ons huwelijk (8.000 euro) Sparen: afhankelijk van de ruimte die ervoor is