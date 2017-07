Hotels Bilderberg krijgen nieuwe eigenaar

De Nederlandse hotelgroep Bilderberg wordt dit jaar overgenomen door een consortium van het Singaporese First Sponsor Group (FSM) en Event Hotels uit Duitsland. De overname moet in het derde kwartaal worden afgerond, meldt de vastgoedinvesteerder FSM maandag. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt.

De Bilderberg-hotelgroep was eerder in handen van het Britse QMH.

Bilderberg heeft zeventien hotels in onder meer Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Er zijn ruim 1.300 werknemers werkzaam in de hotels en op het hoofdkantoor in Renkum. “Voor het personeel verandert er niets. Het hoofdkantoor blijft na de overname zelfstandig opereren”, licht een woordvoerder toe. FSM laat weten dat het verder wil investeren in de hotelgroep. Een aantal van de Bilderberg-hotels zal waarschijnlijk worden gerenoveerd en er worden meer kamers bij gebouwd.

Het Duitse Event Hotels is een familiebedrijf dat 59 hotels in Europa in beheer heeft, waaronder elf in Nederland. Ook FSM bezit al meerdere hotels in Nederland, waaronder de Mondriaan Toren en Munthof in Amsterdam.