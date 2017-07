Hogenkamp uitgeschakeld op Wimbledon

Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd om de tweede ronde te bereiken van Wimbleden. Op de openingsdag verloor de Nederlandse tennisster van de Amerikaane Madison Brengle. De nummer 94 van de wereld won met 6-3, 6-3.

In de eerste set verloor de Doetinchemse drie keer haar eigen servicebeurt en wist daar één break tegenover te stellen. In de tweede set verloor ze bij 2-3 opnieuw haar service. De Amerikaanse maakte geen fout meer en benutte op 5-3 haar eerste matchpoint. Het is de eerste zege ooit voor Brengle op Wimbledon. In de tweede ronde wacht de Tjechische sterspeelster Petra Kvitova. Zij is tweevoudig Wimbledonkampioen.

Twee jaar geleden bereikte Hogenkamp de tweede ronde van de Britse grand slam. Dat was haar beste resultaat. Dit jaar won de tennisster veertien wedstrijden op rij. Op Roland Garros versloeg ze in de eerste ronde verrassend voormalig nummer één Jelena Jankovic. Een ronde later verloor ze van de Belgische Elise Mertens.

Makkelijke dag voor Murray en Nadal

Bij de mannen hadden Andy Murray en Rafael Nadal een redelijk makkelijke dag. De Schot, de nummer één van de wereld, won met 6-1, 6-4, 6-2 van Aleksandr Boeblik, de mondiale nummer 135. De Spanjaard Nadal die na zijn imponerende tiende overwinning op Roland Garros nog een wedstrijd op gras had gespeeld, had weinig moeite met John Millman. Hij versloeg de nummer 137 met 6-1, 6-3, 6-2.

De andere favorieten voor de eindezege in Wimbledon zijn Roger Federer en Novak Djokovic. Zij komen later deze week in actie. Dat geldt ook voor de Nederlanders Robin Haase en Kiki Bertens.