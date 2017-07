Het einde dreigt voor vliegveld Teuge

In het clubhuis van het Nationaal Paracentrum Teuge gaan de gesprekken alleen nog maar over de dreigende sluiting. „Het zit de hele dag in je kop”, zegt een van de instructeurs.

Vorige week werd bekend dat één van de vliegroutes die nodig is voor de uitbreiding van Lelystad Airport dwars over het Gelderse Teuge gaat. Parachutisten kunnen daardoor niet meer vanaf een hoogte van 12.000 voet (3,6 kilometer) springen, maar vanaf 5.000 voet (1,5 kilometer).

Het is de doodsteek voor het paracentrum, voorziet manager Simon Woerlee, en daarmee voor het vliegveld zelf. Het paracentrum is goed voor de helft van de inkomsten (totale omzet 600.000 euro). „Dat betekent ons faillissement”, zegt directeur Meiltje de Groot van Teuge Airport. „Parachutespringen bij een hoogte van 5.000 voet is als voetballen op een half veld. Je kunt nog wel een balletje trappen, maar het is geen voetbal meer. Er is op die hoogte nauwelijks ruimte voor een vrije val.”

„Het is een drama”, reageert Bob Draijer, instructeur en ‘tandemmaster’. Samen met Folkert Tijsma, ook instructeur en tandemmaster, wacht hij deze zondag in het clubhuis op onbewolkter weer. Dan pas kunnen ze de lucht in met bezoekers die voor 210 euro een sprong willen maken, vastgeklonken aan een master.

Draijer is vanwege het parachutespringen – zijn (freelance)werk – verhuisd van Badhoevedorp naar Apeldoorn, dichter bij Teuge. Tot 2009 werkte hij in Lelystad. Het paracentrum daar moest toen sluiten omdat de vluchthoogte werd beperkt tot 6.000 voet, vanwege het steeds drukkere vliegverkeer van en naar Schiphol. De geschiedenis herhaalt zich nu in Teuge, stellen de instructeurs.

Er zijn nooit signalen geweest dat Teuge zou moeten inleveren.

Jaarlijks worden in Teuge 40.000 tot 45.000 sprongen gemaakt, de helft van het aantal parachutesprongen in Nederland.

Het bericht over de route kwam voor de parachutisten als een totale verrassing. Ze dachten juist dat Teuge de kleine luchtvaart uit Lelystad zou moeten opvangen. Ook de provincie Gelderland en de aandeelhouders van Teuge, de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen, voelen zich „overvallen”.

Enige optie

De route is de uitkomst van een ‘ontwerpproces’ van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK). In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben zij zich gebogen over de nog ontbrekende stukken van de vliegroutes van en naar Lelystad Airport; de aansluitingen tussen de al vastgestelde vertrek- en naderingsroutes en de ‘snelwegen’ in de lucht.

Uitbreiding van de luchthaven in Lelystad is nodig om Schiphol te ontlasten. Vanaf april 2019 moet in Lelystad internationaal verkeer mogelijk zijn naar vakantiebestemmingen in met name Zuid-Europa.

Volgens de woordvoerder van LVNL was de route over Teuge de enige optie voor het stijgende vliegverkeer in zuidelijke richting. Alleen deze route voldeed volgens haar aan alle uitgangspunten.

Die voorwaarden, besproken door de zogenoemde Alderstafel Lelystad, een overleg tussen bewoners, gemeenten, provincies en ministeries, luidden: de routes mogen Schiphol en het militaire vliegverkeer niet in de weg zitten, overlast voor steden en dorpen moet zo veel mogelijk worden vermeden en het vliegverkeer boven de oostelijke provincies moet op een hoogte van minimaal 6.000 voet blijven.

Volgens Edwin Boerkamp, voorzitter van het paracentrum, „liegt” LVNL dat de route over Teuge de enige optie was. Er zou zelfs een voorkeur zijn geweest voor een andere route. „Ik wil nu weten welke route, en waarom die niet is gekozen. Wie heeft er eigenlijk gezegd: ‘Wij gaan het anders doen?’”

Rol van de provincie

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart schrijft in een persbericht dat „buiten het overleg wordt beweerd” dat de provincie Gelderland (grote) invloed heeft gehad op de keuze voor de route. Beperkingen voor Teuge zouden de provincie goed uitkomen, vanwege klachten over overlast, is de gedachte.

De Gelderse gedeputeerde Josan Meijers (Luchtvaart, PvdA) verwerpt die insinuatie: „Het komt ons helemaal niet goed uit. Teuge is belangrijk. Het vliegveld biedt veel werkgelegenheid [30 bedrijven, 300 arbeidsplaatsen]” Ze noemt de route over Teuge onaanvaardbaar. „Wij hebben dit niet zien aankomen. Het was bekend dat Teuge misschien niet zou kunnen uitbreiden wat hoogte betreft, maar er zijn nooit signalen geweest dat Teuge zou moeten inleveren.”

Meijers wil daarom ook opheldering van demissionair staatssecretaris Sharon Dijksma (Luchtvaart, PvdA) waarom voor een route over Teuge is gekozen, en waarom het vertrekkende vliegverkeer langer lager (op 6.000 voet) over Gelderland vliegt dan tot nu toe aangenomen.

Ook elders, met name in Overijssel, groeit het verzet over de lage vliegroutes. Bewoners vertrouwen de informatie van Dijksma en LVNL niet.

Uitwijken naar een ander vliegveld is geen optie voor de parachutisten. Boerkamp: „Het dringt nog niet door, maar Apeldoorn wordt het Buitenveldert van de Veluwe.”