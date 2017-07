Zweeds festival stopt na aangiften seksueel geweld

Het grootste muziekfestival van Zweden, Bråvalla, gaat volgend jaar niet door. Bij de vijfde editie van het festival - afgelopen weekend - was er voor het tweede jaar op rij sprake van seksueel geweld tegen vrouwen, aldus de organisatie.

Een woordvoerder van de politie laat tegenover persbureau AFP weten dat er vier meldingen van verkrachting zijn binnengekomen en 23 aangiften van ander seksueel geweld jegens vrouwen. De politie heeft nog geen arrestaties verricht, omdat de signalementen van de daders vaag zijn.

De editie van het festival in 2016 werd ook gekenmerkt door seksueel geweld tegen vrouwen. De politie kreeg toen twaalf meldingen binnen van aanrandingen en vijf meldingen van verkrachtingen. Daarop boycotte de Britse band Mumford and Sons het festival totdat er maatregelen werden genomen door de organisatie om seksuele aanvallen op vrouwen in de toekomst te voorkomen.

Minder bezoekers

De organisatie zegt er dit jaar alles aan gedaan te hebben om de veiligheid van bezoekers dit jaar wel te garanderen, maar is daar dus niet in geslaagd. “Woorden kunnen niet beschrijven hoe erg we dit betreuren en hoe ernstig we dit veroordelen”, aldus de organisatie. Dat er dit jaar minder bezoekers waren op het festival - 45.000 tegenover 52.000 in 2016 - komt volgens de organisatie door het seksuele geweld tegen vrouwen.

Bråvalla is een rockfestival dat gehouden wordt op een voormalige vliegbasis in Norrköping, in het zuidoosten van het land. Op het terrein zijn drie dagen bands te bekijken en is er een camping voor de festivalgangers. Dit jaar traden onder meer Linkin Park, System of a Down en Prophets of Rage op. Of het festival in 2019 wel doorgaat, is niet bekend.