Griekse kustwacht schiet op Turks vrachtschip

De Griekse kustwacht heeft maandag in de buurt van Rhodos geschoten op een Turks vrachtschip. Er zijn geen gewonden gevallen.

De kapitein van het schip zegt tegen CNN Turk dat hij onderweg was in internationale wateren toen hij werd benaderd door de kustwacht. Hij moest meekomen naar een haven op Rhodos. Toen de kapitein dat weigerde, werd er geschoten. De bemanning zegt in totaal zestien kogelgaten te hebben geteld.

De Griekse kustwacht zegt dat ze anoniem gebeld waren met een tip dat er drugs op het schip zouden liggen. Ook bevond het schip zich volgens de kustwacht in Griekse wateren toen het incident zich afspeelde.

“Er zijn waarschuwingsschoten afgevuurd, maar het schip wilde zijn koers niet wijzigen. De Turkse autoriteiten zijn op de hoogte gebracht van het incident.”

Het persbureau Anadolu zegt dat er twee boten van de Turkse kustwacht en derde kleine boot van de marine naartoe zijn gestuurd. Het vrachtschip is vervolgens naar Turkse wateren geëscorteerd en ligt nu in de kustplaats Marmaris.

Turkije veroordeeld incident

Ankara heeft de actie scherp veroordeeld. Het schip zou een commerciële lading vervoeren en onbewapend zijn. Daarom is er volgens het ministerie van Buitenlandse zaken “geen verklaring” voor het incident:

“We protesteren tegen deze onevenredige daad van de Griekse autoriteiten, die blijk geeft van een totaal gebrek aan inachtneming van menselijk leven.”

Griekenland en Turkije staan al decennia op gespannen voet. Er zijn nog altijd onopgeloste geschillen over de maritieme grenzen in de Egeïsche Zee. Ook is Ankara boos over het feit dat Griekenland weigert militairen uit te leveren die medeverantwoordelijk zouden zijn voor de mislukte coup een jaar geleden.