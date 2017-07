Gezin belangrijkste reden voor immigratie

Ondanks de aandacht voor asielmigratie de afgelopen jaren is gezinshereniging nog altijd de belangrijkste reden voor migranten om naar Nederland te komen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van nieuwe cijfers.

In 2015 werden in Nederlandse gemeenten bijna tweemaal zoveel gezinsmigranten als asielmigranten ingeschreven. Van de 159.000 niet-Nederlandse immigranten voegde zich eenderde bij een familielid dat al in Nederland woont. In 2003 ging het nog om de helft van alle migranten, voornamelijk uit Marokko en Turkije. Volgens het CBS komt de verschuiving voornamelijk door de groei van arbeidsmigratie en asielmigratie, die in 2014 en 2015 piekte.

Vooral migranten uit Polen

Van alle gezinsmigranten kwamen er in 2015 bijna negenduizend uit Polen. Dat land staat bovenaan staat in de lijst, gevolgd door Syrië, Duitsland, India en Verenigd Koninkrijk. Naast Polen is ook India een migratieland in opkomst, meldt het CBS.

Uit Syrië kwamen in 2015 bijna vierduizend gezinsmigranten via de normale procedure voor gezinshereniging naar Nederland. Daarnaast liet een deel van de Syrische asielzoekers familie overkomen zodra zij een verblijfsvergunning had. Deze nareizigers worden gerekend tot asielmigranten. In totaal ging het om bijna negenduizend Syrische nareizigers.

In 2005 had 30 procent van alle gezinsmigranten een baan, tien jaar later steeg dat aantal naar 47 procent. Van alle gezinsmigranten in Nederland in 2005 was tien jaar later 43 procent alweer vertrokken.