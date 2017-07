Rotterdamse coalitie gered door akkoord met eenmansfractie CU/SGP

De Rotterdamse coalitie is gered. Setkin Sies van ChristenUnie/SGP zal de coalitie de resterende 8 maanden, tot de verkiezingen, steunen. In ruil komt er extra geld voor armoedebeleid en duurzaamheid. Sies heeft geen concessies gekregen op het gebied van integratie, wat hij vooraf wel had verlangd.

Partijleider Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam had dit weekend al gezegd het integratiebeleid niet te zullen veranderen. „Ik denk dat dit akkoord goed is voor de stad”, zegt Sies. „Het gesprek over integratie was moeizaam, maar uiteindelijk hebben we een principiële overweging gemaakt. Buiten het stadhuis blijven we onverminderd de verbinding zoeken en bevorderen. Politiek bedrijf je niet alleen in de raadszaal.”

De steun van CU/SGP was nodig omdat de coalitie van Leefbaar, CDA en D66 vorige week haar meerderheid had verloren, na de overstap van Mohammed Anfal van Leefbaar naar Nida, een op de islam geïnspireerde partij. De oppositie heeft vervolgens geprobeerd een alternatief te vormen voor de resterende collegeperiode. Dat is niet gelukt, onder meer omdat CU/SGP besloot omwille van de stabiliteit van het stadsbestuur voorrang te geven aan de besprekingen met de coalitie.

De coalitie stelt 16,5 miljoen euro beschikbaar voor onder meer de aanpak van problematische schulden, de verhoging van het AOW-tegoed van 300 naar 375 euro per jaar, een verhoging van het jeugdtegoed en de versoepeling van de leenregels voor de bijzondere bijstand. De dekking moet worden gevonden in de begrotingen van 2017 en 2018.

SP’er Leo de Kleijn spreekt over „een sigaar uit eigen doos”. Hij denkt niet dat het beleid van dit college nu werkelijk socialer is. Nida-voorman Nourdin El Ouali vindt dat Sies veel te weinig heeft binnengehaald om te kunnen rechtvaardigen dat het integratiebeleid van het college overeind blijft.