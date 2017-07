‘Duurste schilderij ter wereld’ is dat toch niet

Paul Gauguins Nafea Faa Ipopo (Wanneer ga je trouwen?) uit 1892 is nooit het duurste schilderij ter wereld geweest, zoals vaak is verondersteld. Dat blijkt uit verkoopgegevens die openbaar zijn geworden door een rechtszaak bij het Britse hooggerechtshof.

Vaak is gesteld dat de koninklijke familie van Qatar het doek in 2015 van de Zwitserse verzamelaar Rudolf Staechlin heeft gekocht voor 300 miljoen dollar. Voor een paar maanden gold het daarmee als het duurste schilderij ter wereld, tot de Amerikaanse hedgefondsmanager Ken Griffin in oktober 2015 ook 300 miljoen dollar betaalde voor het schilderij Interchanged van Willem de Kooning.

Uit een rechtszaak die kunsthandelaar en veilingmeester Simon de Pury heeft aangespannen tegen Staechlin blijkt dat het schilderij voor ‘slechts’ 210 miljoen dollar is verkocht. De Pury, die stelt dat hij namens Staechlin bemiddelde bij de transactie, claimt dat hij zijn overeengekomen commissie van 10 miljoen dollar niet heeft ontvangen.

Die commissie is niet vastgelegd in een contract. Niet ongebruikelijk in de hogere regionen van de kunstmarkt, stelt De Pury. De advocaat van Staechlin stelt dat De Pury de verzamelaar met valse voorwendselen aan de onderhandelingstafel heeft gelokt.

Het doek van Gauguin is nu na het schilderij van De Kooning en De kaartspelers van Paul Cézanne (in 2011 voor 250 miljoen ook verkocht aan de koninklijke familie van Qatar) het op twee na duurste schilderij ter wereld.