Het is woensdagochtend en ik breng mijn zoontje van acht en een vriendinnetje naar de sportdag van hun basisschool. Temidden van het drukke stadsverkeer fiets ik achter hen, om het overzicht te bewaren. Ze hebben de vaart er flink in, maar bij het beklimmen van de brug over de Singelgracht vallen ze bijna stil. Vlak achter een oudere dame, die duidelijk ook moeite heeft de brug op te komen. „Doortrappen!” spoor ik de kinderen aan. „Excuses, ik heb het wat zwaar”, antwoordt de dame.

