De mooiste afrokapsels

Hoofden met opgestoken vlechten, ingenieuze vlechtpatronen, vlechten met kralen of gewoon een grote wolk van haar. Op Tejiendo Esperanza, een wedstrijd voor afrokappers in Colombia, zijn de mooiste creaties te zien. Zondag vond de dertiende editie plaats van het evenement dat de Afrikaanse gebruiken, identiteit en cultuur in Colombia moet laten opleven.