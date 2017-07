Claudia de Breij zesde en laatste Zomergast

Cabaretier, schrijver en columnist Claudia de Breij is de zesde Zomergast van dit seizoen. Dat heeft presentator Janine Abbring maandag bekendgemaakt via de Facebookpagina van VPRO Zomergasten. Daarmee zijn alle Zomergasten van het 30ste seizoen bekend:

De Breij (1975) was afgelopen jaar de eerste vrouw die live op televisie de Oudejaarsconference deed. In 2010 won ze de cabaretprijs Poelifinario voor het beste cabaretprogramma van het seizoen, Hete Vrede. Het nummer Mag ik dan bij jou uit die voorstelling groeide uit tot een grote hit.

‘Mag ik dan bij jou’:



Ook is ze de draagster van de Louis Davidsring, een prestigieuze onderscheiding op het gebied van kleinkunst, die ze in 2015 ontving van haar grote voorbeeld Herman van Veen. Momenteel werkt ze aan haar nieuwe voorstelling Nu.

Over Zomergasten zegt De Breij in een persbericht:

“Volgens mij bedenk ik al vanaf mijn vijftiende wat ik zou laten zien als ik er ooit in Zomergasten zou zitten. Nu ik éindelijk mag (ik probeer al jaren beroemd genoeg te worden om de eer te verdienen) zijn er een paar klassiekers van vroeger overgebleven waarvan ik nog steeds vind dat iedereen ze moet zien, maar er is vooral veel dat me recent heeft geraakt, in positieve of negatieve zin.”