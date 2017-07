Amsterdam opent locatie voor overlastgevende asielzoekers

Overlastgevende asielzoekers kunnen dit najaar terecht in een speciale opvang in Amsterdam. Deze voorziening wordt geopend op speciaal verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat meldt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

In de Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie (EBTL) komen maximaal vijftig asielzoekers. Zij verblijven maximaal drie maanden in een voormalige penitentiaire jeugdinrichting in Amsterdam-West.

Schuldig gemaakt aan vernieling en discriminatie

Door de groep overlastende asielzoekers apart te zetten wordt het veiliger voor bewoners, personeel en omwonenden van reguliere asielzoekerscentra, zo hoopt het COA. In aanmerking komen mensen die zich in de reguliere opvang aggressief hebben gedragen, zich schuldig hebben gemaakt aan vernieling, intimidatie en discriminatie van bijvoorbeeld homoseksuele asielzoekers. Het COA is verantwoordelijk voor de overplaatsing. “Met de EBTL is het mogelijk om een strenger regime op te leggen gericht op alleen overlastgevende asielzoekers”, zo valt te lezen.

Het is geen detentiecentrum, zo benadrukt het Amsterdamse college. Asielzoekers die zijn veroordeeld voor een misdrijf, volgen de gebruikelijke strafrechtelijke weg. De opvang is ook niet bedoeld voor personen met (ernstige) psychische of psychiatrische problemen of asielzoekers uit veilige landen wiens aanvraag snel kan worden afgehandeld.

De Limburgse gemeente Weert had vooral last van de laatste categorie asielzoekers. Burgemeester Jos Heijmans kondigde afgelopen jaarwisseling een noodbevel af waardoor een groep van twintig asielzoekers uit Noord-Afrika huisarrest kreeg.

Politie zet extra mensen in om overlast te beperken

In het EBTL in Amsterdam wordt een speciaal dagprogramma aangeboden in de hoop dat de asielzoekers zoveel mogelijk in het pand verblijven. Zij mogen de locatie wel verlaten. De gemeente en politie zet extra mensen in “om eventuele overlast en hinder” in de buurt zoveel mogelijk te beperken.

Het COA wil twee of drie van dit soort opvangplekken openen.