30 gewonden bij busongeluk in Duitsland

Bij een ernstig busongeluk maandagochtend in het zuiden van Duitsland zijn dertig mensen gewond, van wie een aantal ernstig. Van de in totaal 48 inzittenden worden nog achttien mensen vermist. De politie vreest dat er “meerdere doden” zijn.

De tourbus reed in zuidelijke richting op de A9 en botste tussen Leipzig en Neurenberg op een langzaam rijdende vrachtwagen. De bus vloog daarna in brand. Het voertuig brandde volledig uit, zegt een politiewoordvoerder tegen de Süddeutsche Zeitung. “Er is alleen nog een geraamte van over.”

In de bus zaten 46 reizigers en twee chauffeurs. Het niet duidelijk hoe lang de bus al onderweg was voordat het ongeluk gebeurde. Er worden voorlopig zo min mogelijk details over de bus en de passagiers vrijgegeven, laat de woordvoerder weten. Het zou gaan om een groep uit de deelstaat Saksen. De Süddeutsche Zeitung schrijft dat de reizigers voornamelijk gepensioneerden zijn. Dat is nog niet bevestigd.

Het ongeluk gebeurde rond 07.00 uur in de ochtend volgens de politie van de regio Oberfranken. Er zijn meerdere traumahelikopters ter plaatse. De snelweg is voorlopig in beide richtingen gesloten.

