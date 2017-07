Qatar krijgt 48 uur extra voor reactie op boycot

Qatar krijgt 48 uur extra om te reageren op een lijst met eisen van Saoedi-Arabië en drie andere golfstaten. Aan deze eisen moet Qatar voldoen, wil het schatrijke oliestaatje de huidige boycot van die vier landen ongedaan maken. Dat meldt persbureau SPA van Saudi-Arabië. Het ultimatum liep eigenlijk zondagnacht af.

Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Bahrein hebben onlangs de economische en diplomatieke banden met Qatar verbroken. Ze beschuldigen de oliestaat er onder meer van banden te onderhouden met terroristische groeperingen.

De deadline werd opgeschoven na een verzoek van de emir van Koeweit, wiens land bemiddelt in het conflict.

Te nauwe banden met Iran

De buurlanden stellen dertien eisen. Ze willen onder meer dat de regering in Doha minder nauwe diplomatieke betrekkingen onderhoudt met aartsrivaal Iran, zijn banden met terroristische organisaties verbreekt en zijn nieuwszender Al Jazeera sluit. De vier landen dreigen met extra maatregelen als Qatar de eisen niet op tijd inwilligt.

Qatar is een onwaarschijnlijk rijk ministaatje in de Golfregio, dat vooral geld verdient met de export van olie en gas. Qatar is zelfs de grootste exporteur van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) ter wereld. NRC-redacteur Floris van Straaten schreef onlangs:

“Pikant is dat dit gas deels komt uit een groot veld onder de Golf, dat het gezamenlijk exploiteert met Iran. Volgens sommige analisten verklaart dit waarom Qatar zich gematigd opstelt jegens Iran, een onvergeeflijke zonde in de ogen van Saoedi-Arabië en de Emiraten.”

Daarbij bemoeit Qatar zich steeds vaker nadrukkelijk met de gang van zaken in het Midden-Oosten. Van Straaten schreef:

“Lange tijd beperkte Qatar zich op het internationale toneel tot bemiddeling, onder meer bij de conflicten in Afghanistan en Soedan. Maar in 2011, toen de zogenoemde Arabische Lente begon in Tunesië en oversloeg naar Egypte, Libië en Syrië, ging het land zich nadrukkelijker bemoeien met de gang van zaken daar. Dat gebeurde onder meer door steun aan de Moslimbroederschap, met name in Egypte maar ook Hamas ontving steun.”

President Trump uit zijn zorgen over het aanhoudende conflict

De algemene verwachting is dan ook dat Qatar de lijst met eisen naast zich neer zal leggen. De minister van Buitenlandse Zaken van het oliestaatje gaf al aan dat de verwijten aan het adres van zijn land ongegrond zijn en dat de lijst met eisen zodanig zwaar is dat zij wel moet worden afgewezen.

Egypte heeft aangegeven dat de vier boycottende landen op woensdag samen zullen komen om de situatie met Qatar te bespreken. Wat de eventuele extra sancties kunnen zijn als Qatar ook deze nieuwe deadline mist, hebben zij niet bekendgemaakt.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag afzonderlijk gesproken met de leiders van Saoedi-Arabië, Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) en Qatar. Daarbij heeft hij zijn zorgen over het aanhoudende conflict tussen uitgesproken, meldt persbureau Reuters.