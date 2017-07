Meerdere doden bij driedubbele bomaanslag in Syrië

Bij een driedubbele zelfmoordaanslag in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zondagochtend meerdere mensen om het leven gekomen. Officiële cijfers over het dodental zijn voorlopig nog niet bekend. Een politieagent ter plaatse meldt aan persbureau AP dat zeker de aanslagen aan zeker zeven mensen het leven hebben gekost en dat dertien anderen gewond zijn geraakt.

Eerder op de ochtend sprak de Syrische staatstelevisie nog van acht slachtoffers en twaalf gewonden. Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een in Londen gevestigd nieuwsbureau, legde het dodental tegenover AP nog iets hoger. Volgens het Observatorium zijn zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie in elk geval één van de daders.

‘Twee bomauto’s onschadelijk gemaakt’

De meeste schade viel volgens de staatszender op het Tahrirplein, in het centrum van de oude stad, waar één van de daders een autobom tot ontploffing bracht. Op het moment van de explosie was de aanslagpleger al omsingeld door de politie. De agenten hebben weten te voorkomen dat de bomauto een nog drukker gebied kon bereiken.

Vrijwel tegelijkertijd ontploften volgens persbureau AP ook twee auto’s gevuld met explosieven langs toegangswegen tot de stad. Onduidelijk is nog of zelfmoordterroristen ook die voertuigen tot ontploffing brachten. De veiligheidsdiensten zelf stellen tegenover de Syrische staatszender dat ze de wagens op het spoor kwamen en gecontroleerd hebben laten ontploffen.

Derde aanslag in vier jaar tijd

Hoewel Syrië met enige regelmaat wordt getroffen door terroristische aanslagen komen zulke aanvallen in Damascus de laatste jaren niet heel vaak voor. Sinds het voorjaar van 2013 vonden in de Syrische hoofdstad twee aanslagen plaats, in 2016 en begin dit jaar. Bij die laatste - een reeks van drie aanslagen, kwamen meer dan honderd mensen om het leven.

Wie achter de aanslagen van zondag zitten, is op dit moment nog niet duidelijk. De aanval is vooralsnog niet opgeëist. Eerdere aanslagen in Damascus waren het werk van terreurgroep Islamitische Staat of van Tahrir al-Sham, een nieuwe coalitie van extremistische groeperingen rond Fatah al-Sham.