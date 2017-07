Veertien doden bij aanslag vluchtelingenkamp Irak

Bij een zelfmoordaanslag in een vluchtelingenkamp in de Iraakse provincie Anbar zijn zondag veertien mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AFP op basis van verklaringen van een politieagent en een arts. Bij de aanslag raakten dertien mensen gewond.

Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen, aldus AFP. Volgens een woordvoerder wordt het vluchtelingenkamp gesloten. De aanslag vond plaats ten westen van de stad Ramadi, in het westen van Irak.

Hoewel de aanslag niet meteen werd opgeëist doet het volgens het persbureau denken aan de werkwijze van Islamitische Staat (IS). De afgelopen maanden lag IS onder vuur in Irak en Syrië. Vorige week riep de Iraakse premier al-Abadi zelfs het einde van IS uit nadat het Iraakse leger de al-Nouri-moskee in Mosul op IS had veroverd.

Maar volgens een rapport van het Combatting Terrorism Center aan de Amerikaanse militaire school in West Point, betekent een herovering op IS niet dat er geen aanslagen meer worden gepleegd. Zo werd Oost-Mosul in januari bevrijd maar werden daar sindsdien nog 417 aanslagen gepleegd door de terreurgroep.