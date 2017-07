Twee hoge leden Turkse AK-Partij gedood

Koerdische militanten hebben dit weekend twee Turkse overheidsfunctionarissen gedood van de regerende AK-Partij. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Turkse autoriteiten.

Het gaat om Orhan Merchan, vicedirecteur in het district Lice in de province Diyarbakir en Aydin Ahi, plaatsvervangend hoofd van de AKP in het district Ozalp in de provincie Van. Beide provincies liggen in het overwegend door Koerden bevolkte zuidoosten van Turkije.

Turkse minister: PKK is verantwoordelijk

Mercan werd op vrijdagnacht voor zijn huis neergeschoten en overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Ahi werd op zaterdagnacht door militanten meegenomen en vlak bij zijn huis doodgeschoten. Volgens de Turkse minister Berat Albayrak zijn militanten van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK verantwoordelijk voor de aanval, zo liet hij weten via Twitter. Albayrak is de schoonzoon van president Erdogan.

Dün Orhan Mercan, bugün Aydın Ahi kardeşimiz terör örgütü Pkk tarafından şehit edildi. Katilleri de, arkalarındakileri de iyi tanıyoruz. pic.twitter.com/2VNFs5Icb9 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 1, 2017

De PKK heeft niet gereageerd op deze beschuldigingen. Sinds het einde van de wapenstilstand tussen de PKK en Turkije in 2015 is het geweld in het land sterk toegenomen. Militanten van de PKK plegen regelmatig aanslagen op Turkse veiligheidsdiensten. Het meeste geweld kwam vorig jaar door aanslagen van de terroristische beweging TAK. Deze radicale afsplitsing van de PKK voerde bomaanslagen uit in Istanbul bij het voetbalstadion van Besiktas en en op een militair konvooi in de Turkse hoofdstad Ankara.

Turkije reageert door geregeld bombardementen uit te voeren op stellingen van de PKK in Zuidoost-Turkije en Noord-Irak. Eind april werden zeventig Koerdische militanten gedood door het Turkse leger in Irak en Syrië. Zij vechten aan de zijde van de Syrisch-Koerdische beweging YPG tegen terreurbeweging Islamitische Staat.