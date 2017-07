‘Total tekent miljardendeal met Iran over gasveld’

Het Franse olie- en gasbedrijf Total staat op het punt om een overeenkomst te tekenen met Iran ter waarde van 4,2 miljard euro voor de ontwikkeling van een omvangrijk gasveld. Dat hebben bronnen binnen het Iraanse ministerie van Olie laten weten aan persbureau AFP.

De ondertekening van het contract vindt naar alle waarschijnlijkheid komende maandag plaats. Het betreft de ontwikkeling van het Zuid-Pars gasveld; het grootste gasveld van het land. In de joint venture wordt Total meerderheidsaandeelhouder met 50,1 procent, het Chinese staatsoliebedrijf CNPC krijgt 30 procent van de aandelen en het Iraanse Petropars 19,9 procent.

Deal lag lange tijd stil vanwege uitspraken Trump

Voor Iran is de gasdeal zeer welkom. Het is de grootste buitenlandse investering sinds het opheffen van de internationale sancties in 2016. De overeenkomst lag lange tijd stil. Total was bevreesd dat de Amerikaanse president Donald Trump de sancties tegen Iran wilde terugdraaien.

In december maakte Shell bekend dat ze een niet-bindende overeenkomst hadden getekend met Iran voor de mogelijke ontwikkeling van drie olie- en gasvelden. Tijdens de bijeenkomst liet de vice-president van Shell Hans Nijkamp weten dat het olie-en gasbedrijf vastbesloten was om een langetermijnovereenkomst aan te gaan met Iran.