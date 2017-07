Rechter legt 20 mannen doodstraf op in Egypte

Een rechtbank in Egypte heeft zondag in hoger beroep het doodsvonnis tegen twintig mannen gehandhaafd. De mannen stonden terecht voor het doden van politieagenten tijdens de gewelddadigheden die volgden op de afzetting van de vorige president Mohamed Morsi op 3 juli 2013. In 2014 had een andere rechter in dezelfde zaak nog zeker 183 mensen ter dood veroordeeld.

In het hoger beroep werden zondag 80 mensen veroordeeld tot levenslang en kregen 34 mannen 15 jaar celstraf opgelegd. Een minderjarige kreeg een jaar cel en 21 mensen werden vrijgesproken.

Kerdasa

In de zaak staan 156 mensen terecht en het staat bekend als het ‘Kerdasa incident’, verwijzend naar een voorstad van de hoofdstad Kairo waar de gewelddadigheden plaatsvonden. Aanhangers van de Moslimbroederschap van Morsi zouden betrokken zijn geweest bij een aanval op het politiebureau van Kerdassa waarbij zeker twaalf agenten om het leven kwamen.

Kort voor de aanval op het politiebureau hadden veiligheidstroepen in Kairo op een gewelddadige manier een einde gemaakt aan een groot protest van aanhangers van de Moslimbroederschap tegen het afzetten van Morsi. Hierbij kwamen honderden mensen om het leven.

Het Moslimbroederschap is door de huidige president Abdul Fattah al-Sisi verboden en er wordt hard tegen opgetreden. Vorig jaar besloot het Egyptisch hof van cassatie dat het proces tegen Morsi moet worden overgedaan. Een jaar eerder was hij ter dood veroordeeld.