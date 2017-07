Portugal wint brons op Confederations Cup

Portugal heeft zondag de strijd om de derde plek in het toernooi rond de Confederations Cup in Rusland gewonnen. Het land wist na verlenging met 2-1 van Mexico te winnen.

In de 54e minuut maakte de Portugese verdediger Luis Neto een eigen doelpunt waardoor Mexico met 1-0 voor kwam te staan. In de laatste minuut van de blessuretijd wist Portugal zich te herpakken en scoorde Pepe de gelijkmaker. Adrien Silva maakte uit een strafschop het winnende doelpunt tijdens de verlenging. Later op de avond spelen Duitsland en Chili de finale.

De Confederations Cup is een voetbaltoernooi dat elke vier jaar door de Fifa wordt georganiseerd. Deelnemers van het toernooi zijn de kampioenen van de zes overkoepelende continentale voetbalbonden, samen met de wereldkampioen en het land dat het toernooi organiseert. Het toernooi in Rusland wordt ook wel gezien als de generale repetitie voor het WK voetbal volgend jaar in het land.