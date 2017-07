Op zoek naar de waarheid achter een familiemythe

In elke familie gaan ze rond: van die onwaarschijnlijke verhalen waarvan niemand nog weet of ze echt zijn. Over ooms die een coureur hielpen met motorpech bijvoorbeeld, of over vroegere buren die een winnend loterijlot als bladwijzer hadden gebruikt in een bibliotheekboek. Diep van binnen weet je dat ze niet waar zijn, maar tegelijkertijd hoop je toch van wel.

Beeld uit video Charlie Lyne

De Britse Caspar Salmon hoorde ooit zo’n verhaal van zijn grootmoeder. Ze vertelde hem dat ze ergens in de jaren tachtig werd uitgenodigd op het schiereiland Anglesey, in het noordwesten van Wales, voor de opening van een jachthaven. En net als zij hadden alle genodigden een achternaam die overeenkwam met een vissoort.

Om het verhaal nog mooier te maken kregen alle genodigden de desbetreffende vis als aankomstgeschenk. Oma Salmon kreeg een zalm, de familie Herring een bordje met haringen en meneer Pike ging naar huis met een flinke snoek. De bedankjes werden aangeboden door de gastheer, weerman Michael Fish van de BBC. De ‘star fish’ van de opening.

Op zoek naar ‘vissige’ achternamen

Jarenlang gaat het verhaal van Oma Salmon van mond tot mond. Totdat Caspar het op een dag vertelt aan een goede vriend, filmmaker Charlie Lyne. Waar veel mensen bang zouden zijn zo’n mooi verhaal te ontkrachten, besluit Lyne op zoek te gaan naar de waarheid. Met het telefoonboek bij de hand belt hij één voor één de mensen met een ‘vissige’ achternaam om te vragen: was u erbij?

Het resultaat is een bijzonder vermakelijke video, die dit weekeinde verscheen op de website van The Guardian. In iets meer dan tien minuten volg je Lyne tijdens zijn zoektocht en hoor je hem bellen met onder anderen mevrouw Crab, meneer Mullet en mevrouw Haddock. Succesvol begint die zoektocht allerminst. Totdat iemand de naam Michael Fish hoort.